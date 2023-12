Kepa lascia un problema al Chelsea

Kepa Arrizabalaga è stato convocato come portiere titolare del nuovo Chelsea di Mauricio Pochettino. Lo spagnolo ha trascorso tutto il precampionato con i Blues, disputando anche l’ultima amichevole estiva, prima del debutto in campionato contro il Liverpool. Poi l’infortunio di Thibaut Courtois ha cambiato tutto. Il nazionale spagnolo è andato in prestito al Real Madrid e, con la sua partenza, ha lasciato un problema nella porta dei londinesi, aggravato dall’infortunio di Robert Sanchez prima della fine di questa settimana.

““Il club ha confermato che Mark Cucurella, Reece James e Robert Sanchez rimarranno in bacino di carenaggio dopo i risultati medici di questa settimana.” Il Chelsea ha rilasciato una dichiarazione. Il portiere spagnolo dei “Blues”, che ha alternato prestazioni brillanti a qualche errore nei movimenti, Ha dovuto essere sostituito durante la recente sconfitta in campionato contro l’Everton, e come ha confermato lo stesso Mauricio Pochettino nella conferenza stampa pre-partita contro lo Sheffield United, Robert Sanchez sarà fuori dalla squadra per “qualche settimana”. Un momento in cui Djordje Petrovic dovrà assumersi le responsabilità tra i bastoni.

Djordje Petrovic. Jason Cairnduff Foto dell’opera via Reuters

Il serbo, arrivato a Stamford Bridge l’estate scorsa dalla New England Revolution dell’American League per 14 milioni di euro, ha giocato gli ultimi sei minuti della partita al Goodison Park contro i “Toffees”.. La prima e unica presenza per il portiere 24enne finora in questa stagione. A parte il discutibile impegno del Chelsea per un portiere di altissimo livello, è una realtà sempre più ricorrente nella zona ovest di Londra, che Ha già ingaggiato Gabriel Slonina dai Chicago Fire nel 2022 per nove milioni di euro Senza esordire con la prima squadra, questa stagione è stato ceduto in prestito al club belga Eupen.

In un’intervista alla stampa, l’allenatore argentino ha detto questo riguardo a Djordje Petrovic “Ha un potenziale enorme. Confidiamo davvero che si comporti come vogliamo che si comporti”. Ma la verità è che Mauricio Pochettino non ha altra scelta che fidarsi del serbo.. Con Robert Sanchez Sanchez e Marcus Bettinelli infortunati, le altre opzioni rimanenti dell’allenatore dei Blues sono i giovani Lukas Bergstrom e Eddie Beech. Quando il Chelsea pensava di aver chiuso la polemica sui portieri con il ritorno di proprietà di Kepa Arrizabalaga lo scorso anno, per l’allenatore argentino si è aperto un altro fronte problematico.

