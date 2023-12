Aldo Corzo ha svelato un aspetto che potrebbe essere fondamentale per Jorge Fossati nella Nazionale del Perù

La partenza di Juan Reynoso Nazionale peruviana Era imminente ed è stato confermato pochi giorni fa. Ma questo non significa il duro colpo inferto a diverse squadre con l’esonero del Ct della Nazionale.

Aldo Corzo ha ammesso che è stato uno shock per lui che Reynoso non avrebbe più guidato la squadra Bicolor. Ha detto in dichiarazioni a Movistar Deportes: “Quello che è successo a Juan è un peccato, soprattutto perché è un allenatore peruviano. È stato molto scioccante per me, perché sento che il peruviano ha sempre meno opportunità”.

Visto l’imminente arrivo di Jorge Fossati, Il difensore dell’Universitario ha sottolineato la leadership e la fiducia che il suo ex allenatore trasmette al giocatore Nel corpo studentesco.

“Quando è arrivato all’Universitario le sue conversazioni erano molto belle. Sapendo di avere poco tempo per lavorare, ha detto che avremmo dovuto parlare più che lavorare. In Nazionale non c’è tempo, con tutta team you “Abbiamo solo due giorni. I suoi discorsi ci hanno aiutato, perché ha cominciato a convincerci. Questa è una sua virtù”, ha detto Corzo.

In questo senso, Il 34enne ha ritenuto che il messaggio di Fossati sarebbe stato ben accolto in bicolore. “È un uomo intelligente. È un nuovo allenatore, la gente della nazionale lo ascolterà e non si annoierà. Ciò di cui la squadra ha bisogno è fiducia”, ha detto.

In modo significativo Jorge Fossati si sottoporrà a diversi test prima di affrontare la ripresa delle qualificazioni ai Mondiali 2026 con il Perù il prossimo settembre.. Prima ci saranno le amichevoli a marzo, poi la Copa America negli Stati Uniti.