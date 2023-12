Cruz Azul ha chiuso il suo secondo rinforzo, il terzino uruguaiano Camilo Candido

Fonti vicine alla trattativa hanno confermato che Cruz Azul è riuscito a concludere l’accordo affinché il 28enne terzino sinistro possa sostenere la squadra del Cement nel prossimo torneo.

Croce blu Questo sabato si è unito al suo secondo rinforzo per le finali del 2024: l’uruguaiano Camillo Candido.

Lo hanno confermato fonti vicine alle trattative Croce Blu LÈ riuscito a concludere l’accordo in modo che il 28enne terzino sinistro potesse sostenere la squadra del Cemento nel prossimo torneo. Se le cose andranno come previsto dal Club Celeste, l’ingaggio del giocatore uruguaiano diventerà ufficiale una volta che avrà superato gli esami fisici e medici richiesti e avrà firmato il suo contratto triennale.

Camillo Candido È arrivato a La Maquina dopo essere stato acquistato dall’FC Bahia in Brasile, con cui ha giocato la scorsa stagione in prestito, anche se la squadra da cui Cruz Azul ha acquisito i diritti per il terzino sinistro del sindacato è il Nacional dell’Uruguay, dove Candido aveva firmato . Valido fino al 30 giugno 2025.

Camilo Candido è il nuovo rinforzo del Cruz Azul, in attesa di conferma. AP

I dati della transazione non sono stati rivelati a ESPN, anche se il portale specializzato Transfermarkt indica che il valore del 28enne, ex… Rambla Junior, Liverpool (Uruguay), Nazionale E baia$ 1,65 milioni.

Gli informatori hanno indicato a questo medium che era lui il direttore sportivo Ivan Alonso Che ha scelto di portare Candido, giocatore che conosce bene per i suoi trascorsi nel campionato uruguaiano. Camilo, infatti, è stato convocato nel giugno 2021 dalla nazionale dell’Uruguay per due partite di qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022, anche se è rimasto in panchina per le partite contro Paraguay e Venezuela.

Camillo Candido Si tratta di rinforzare la difesa che il tecnico Martín Anselmi potrà sistemare con una linea a 3 o a 4 nella difesa, ma potrà includere solo giocatori dell’NFM (non formati in Messico), dove l’uruguaiano occuperà il terzino sinistro. Da questa parte ci sarà l’argentino Gonzalo Piové come difensore centrale, mentre il colombiano Wheeler Ditta sarà il centrale a destra, da questa parte giocheranno come ala il Paraguay e il capitano Juan Escobar, in attesa dell’inserimento del Club del Cemento nel ruolo di difensore centrale. BENE. Portiere straniero.

Oltre a Candido, Piovi e al portiere sudamericano, il consiglio di amministrazione è alla ricerca anche di un attaccante o di un centrocampista, dopo aver tentato senza successo di ingaggiare l’argentino Juan Bruneta, che si trasferirà dal Santos Laguna al Tigres.

Gonzalo Pioffi arriva domenica in Messico

D’altronde il difensore argentino Gonzalo Pioviil primo rinforzo per Croce blu Per il 2024 arriverà domenica mattina presto a Città del Messico da Buenos Aires, dopo che la squadra del cemento ha raggiunto un accordo con… Avellaneda Racing Club Per acquistare il difensore centrale 29enne, che firmerà un contratto di 3 anni con La Macina una volta superate le visite mediche richieste.