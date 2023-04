Tottenham Hotspur Stadium, sede della UEFA Champions League e della Challenge Cup 2024

scrum.comLettura: due minuti.

stadio Il Tottenham Hotspur ospiterà le finali del European Professional Rugby Club nel maggio 2024. Lo stadio polifunzionale di proprietà del club della Premier League ha una capienza di 62.850 posti ed è aperto dal suo completamento nel 2019.

Finali di UEFA Champions League e Challenge Cup Non sarebbero le prime partite di rugby che si giocherebbero in questo imponente impianto, avendo ospitato due partite dei Saracens e un Barbers v All Blacks XV l’anno scorso..

Il presidente dell’EPCR Dominic Mackay è stato lieto di confermare la notizia delle finali e ritiene che sia un luogo “adatto” per ospitare un’occasione così importante. Mackay ha dichiarato: “Siamo lieti di annunciare che il fine settimana delle finali del 2024 si giocherà al Tottenham Hotspur.

“È semplicemente uno dei luoghi più emozionanti del mondo e un luogo incredibilmente adatto per l’ultimo fine settimana del prossimo anno. Sappiamo che i club, i fan, gli spettatori, i partner e tutti i soggetti coinvolti saranno immensamente entusiasti dell’esperienza di livello mondiale”.

“L’EPCR Final Weekend è un evento chiave nel calendario del rugby. Oltre 110.000 persone hanno assistito alle partite a Marsiglia la scorsa stagione e, dopo la forte prevendita dei biglietti, ci aspettiamo un’altra grande affluenza il mese prossimo”. Finali di Dublino all’Aviva Stadium.

“L’EPCR ha una storia orgogliosa di portare gli ultimi fine settimana in nuove città e arene, con il Tottenham Hotspur che è l’ultimo nella loro lista di sedi in evoluzione. È uno stadio emozionante con una storia tentacolare di ospitare partite di rugby”.

Vale la pena notare che Lo stadio del Tottenham è stato scelto per ospitare le finali della stagione in corso. Ma poi la sede è stata cambiata a Dublino dopo che ciò è stato confermato Terminati i Mondiali in Qatar, la Premier League ha riorganizzato il proprio programma Ciò ha reso impossibile la disponibilità del palco per la data del rugby.