Tourneo Courier amplia i suoi spazi

Ford ha introdotto il nuovo Tourneo Courier. Progettato per l'avventura e pronto a muoversi, questo SUV combina lo stile SUV con funzionalità pratiche, in dimensioni adatte alla città che possono ospitare cinque persone con ampio spazio nel bagagliaio.

Questo nuovo modello è già in produzione presso lo stabilimento all'avanguardia della Ford Otosan a Craiova, in Romania, dove viene prodotta anche la Puma, l'auto Ford più venduta in Europa.

Il prezzo parte da 25.000 euro con motore a benzina da 125 CV e cambio manuale a sei marce. Come optional è disponibile anche un cambio automatico a sette rapporti, mentre il modello elettrico e-Tourneo Courier da 136 CV dovrebbe arrivare entro la fine del 2024.

Tourneo Courier amplia i suoi spaziEsteticamente spicca la calandra verticale con fari integrati e la verniciatura verde e bianca esclusiva della serie Active, mentre i cerchi in lega e il rivestimento della carrozzeria rimangono parte della sua immagine. Il bagagliaio offre il 44% di spazio in più con 570 litri invece dei precedenti 395 litri. Con i sedili posteriori ripiegati, il Tourneo Courier offre fino a 2.162 litri di spazio per oggetti più grandi. La versione elettrica dispone di un altro piccolo spazio sotto il cofano con una capacità di 44 litri, ideale per riporre i cavi di ricarica.

All'interno troviamo un touchscreen centrale da 8 pollici, spazio per la ricarica wireless del cellulare, 6 porte USB e funzionalità di mirroring wireless del telefono tramite Android Auto e Apple CarPlay.

Un display digitale sostituisce i tradizionali controlli analogici. Il conducente può visualizzare contemporaneamente velocità, semafori, avvisi di navigazione e altre informazioni sul veicolo e configurare i display laterali secondo le proprie preferenze.

Tourneo Courier amplia i suoi spaziSfruttando le funzionalità e le funzionalità tecnologiche migliorate offerte dalla piattaforma del veicolo compatto Ford, ogni Tourneo Courier viene fornito di serie con una suite completa di sistemi di assistenza tra cui: Lane Keep Assist, Pre-Collision Assist, Intelligent Cruise Assist e Traffic Sign Recognition Sistema di avviso del conducente, direzione sbagliata avviso e controllo automatico della velocità.

Inoltre, i sensori di parcheggio posteriori, inclusi di serie, facilitano la guida urbana, mentre un raggio di sterzata da marciapiede a marciapiede di 10,7 metri e una lunghezza complessiva inferiore a 4,4 metri migliorano la manovrabilità e l'accesso.

Più foto:

Tourneo Courier amplia i suoi spazi

Tutti i modelli sono dotati di un motore a benzina EcoBoost turbocompresso da 1,0 litri con 125 CV. L'accensione/spegnimento automatico e il controllo attivo della griglia sono di serie per una migliore efficienza energetica.