Scegli tra lavoro remoto o lavoro ibrido… nessuna delle due opzioni è buona

Michael Dell, il fondatore dell'azienda, ha promesso nel 2020 che il lavoro a distanza sarebbe continuato dopo la pandemia

Alcuni dipendenti sospettano che il cambio di rotta sia una manovra per costringerli alle dimissioni e versare il TFR.

Aziende tecnologiche come SAP e IBM stanno intensificando le loro richieste per tornare in ufficio, annunciando tagli alla forza lavoro. L’ultima azienda tecnologica ad unirsi a questo club è Dell, che, Come pubblicatodocumentazione, Pianificherò un capitolo segreto Per quei dipendenti che scelgono di continuare a lavorare da casa.

Fonti del giornale riferiscono che l'azienda fondata da Michael Dell ha inviato lunedì scorso una dichiarazione a tutti i suoi dipendenti. Ha osservato che dovevano scegliere se continuare a lavorare al 100% da remoto o recarsi presso l'ufficio dell'azienda per una parte della settimana in modalità a turni ibridi. Nel comunicato si precisa che il termine per scegliere tra lavoro a distanza o lavoro ibrido scade il 7 marzo. Quindi i dipendenti devono prendere una decisione immediatamente.

Nel comunicato si avverte che scegliendo la modalità di lavoro a distanza i dipendenti accettano una serie di condizioni:

Non sono previsti finanziamenti per coprire il viaggio una tantum per recarsi alle riunioni del team in sede, anche quando una parte significativa del team arriva alla riunione da altri uffici Dell.

Non ci sarà alcuna possibilità di promozione nella carriera, nello stipendio o nel cambiamento del tuo status professionale.

Lo stato remoto verrà preso in considerazione quando verranno apportate modifiche alla pianificazione o all'organizzazione. Cioè, quando si considerano le riduzioni della forza lavoro.

Parlando a The Register, un dipendente anonimo ha osservato: “La scelta di lavorare da remoto paralizza la progressione della carriera all'interno dell'azienda. Tuttavia, nel caso ipotetico di accettare una promozione dopo aver lavorato da remoto, ciò significherebbe un passaggio automatico a un orario di lavoro ibrido”. “Una promozione richiede l'impegno a recarsi in ufficio 39 giorni ogni trimestre. Le promozioni sono possibili, ma abbastanza rare da non essere un'opzione realistica.”

Le condizioni restrittive per il ritorno in carica di Dell sono ben lontane dalle promesse del suo fondatore, Michael Dell, che meno di quattro anni fa sottolineava che il lavoro a distanza… È venuto a Deal per restarci.

Trappola per topi ad azione ibrida

Tuttavia, anche coloro che decidono di recarsi in un ufficio Dell qualche giorno alla settimana non hanno un futuro brillante in vista. “Febbraio potrebbe essere ricordato come il mese in cui Dell ha trattenuto il fiato”, ha detto un dipendente.

Mancano solo due settimane alla scadenza per la scelta del modello di giornata lavorativa per i dipendenti Non sanno a quali uffici rivolgersi. Oppure se l'ufficio più vicino è a più di 200 chilometri da casa tua.

L'unica informazione che l'azienda ha fornito sull'argomento si limita a una breve nota a piè di pagina: “Non cercare su Google né presentarti presso sedi o uffici Dell a cui non hai avuto accesso in precedenza e, se lo fai, non aspettarti di poter accedere a questo.” Posizione Dell.” Le dichiarazioni del dipendente indicano:[…] “Alcuni degli edifici che in precedenza occupavano gli uffici non sono più di proprietà di Dell o si sono trasferiti.”

In breve, i dipendenti che scelgono di recarsi in un ufficio per non perdere in futuro la possibilità di una promozione interna o di un aumento di stipendio dovranno farlo alla cieca perché non sanno dove si trova l'ufficio Dell più vicino. Coloro che sono a conoscenza dell’ubicazione di uno degli uffici vicini affermano che queste strutture non hanno capacità o risorse sufficienti per accoglierli tutti.

Fonti consultate dal Registro indicano che la nuova politica di ritorno in carica Potrebbe trattarsi di una strategia segreta per forzare le dimissioni. Dell ha già annunciato diversi piani di riduzione del personale nei reparti marketing e vendite. Molti credono che questo sia un piano per costringerli a dimettersi e a non pagare la buonuscita. Una volta che la polvere si sarà depositata [puede haber] Facilita la chiamata in ufficio.

Inasprire le condizioni per il rientro in ufficio cancellerebbe tutto il lavoro di… Un programma per condizioni di lavoro flessibili Implementato da Dell dal 2009.

