Tra le meccaniche nascoste di Spider-Man 2 c’è la possibilità di pescare

Marvel’s Spider-Man 2 è un gioco con molti contenuti da scoprire. Anche se non osiamo classificarlo come uova di Pasqua perché non contiene riferimenti reali, è vero che le persone le trovano Cose strane, come la possibilità di pescare.

C’è un piccolo gruppo di Attività non specificate Sulla mappa è solo piccolo Curiosità (Anche se non c’è niente di simile uova di Pasqua Da Stan Lee nascosto altrove uova di Pasqua) che ti farà sorridere. Pescare nel porto, fare yoga con persone all’aria aperta o partecipare a un breve colloquio sono solo alcune delle possibilità che troverai se smetti di prestare attenzione.

Potrebbe non essere così divertente come sfruttare un bug per giocare liberamente nei panni del giovane Peter, ma ciò non impedirà al gioco di vendere come il pane. Questi e molti altri dettagli sono ciò che senza dubbio ha contribuito a collocare il gioco tra i candidati a vincere il GOTY Award nel 2023.

Un’avventura in maiuscolo

Nel nostro Analisi di Marvel’s Spider-Man 2 che abbiamo incontrato Il miglior gioco basato sui supereroi Dalla Marvel. Indossare un abito in Lycra raramente è stato così soddisfacente, e si spera che Insomniac possa presto fare lo stesso con Wolverine. Questo può essere misurato testa a testa con uno dei migliori videogiochi di supereroi mai usciti sul mercato.