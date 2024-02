Trasferimenti NBA 2024: tutti i trasferimenti, ritiri e spostamenti per ogni squadra

Lui Mercato NBA 2024 È giunto al termine. Da qui alla fine della stagione regolare (14 aprile), ad eccezione di alcuni giocatori svincolati cumulabili con contratti minimi, le franchigie dovranno lottare per i propri obiettivi con quello che hanno in questo momento. E quelli che arrivano ai playoff, più o meno lo stesso. Anche se nelle ultime 24 ore non si è assistito ad alcun movimento di grandi nomi (il più importante dei quali… Amico Hield, Gordon Hayward E Bojan Bogdanovic), come è avvenuto nelle ultime settimane (Siakam, Anunoby, Rozier…), ci sono trasferimenti interessanti che possono essere decisivi nella lotta per l'anello, perché danno una nuova dimensione al quintetto titolare o allo spessore della panchina di molte squadre ambiziose.

Di seguito vi raccontiamo tutti i movimenti Mercato NBA 2024:

8 febbraio

Boston Celtics-Portland Trail Blazers

I Boston Celtics mandano Dalano Banton a Portland e in cambio ricevono una scelta protetta al secondo turno.

Philadelphia 76ers-Boston Celtics

I Sixers manderanno Jaden Springer a Boston in cambio di una scelta al secondo giro.

Milwaukee Bucks-Sacramento Kings

I Bucks stanno trasferendo Robin Lopez ai Kings, e si prevede che il centro verrà rilasciato e sarà un free agent.

Indiana Pacers-San Antonio Spurs

I Pacers prendono Doug McDermott dagli Spurs in cambio di una scelta al secondo turno.

Phoenix Suns-Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies

I Suns hanno acquisito un difensore e un tiratore esterni acquisendo Royce O'Neale dai Nets, che ha ricevuto tre scelte al secondo turno. Da parte loro, i Grizzlies manderanno David Rudy a Phoenix.

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers

In Patrick Pervelli i Bucks trovano il difensore esterno di cui avevano chiaramente bisogno. In cambio, mandano Cameron Payne e una scelta del secondo turno del 2027 a Filadelfia.

Dallas Mavericks-Charlotte Hornets

I Mavs convincono PJ Washington a riempire il loro buco al numero 4 e mandano in cambio Grant Williams, Seth Curry e un primo rounder protetto del 2027 a Charlotte.

Toronto Raptors-Brooklyn Nets

I Raptors acquisirono Spencer Dinwiddie e Dennis Smith Jr. dai Nets in cambio di Dennis Schröder e Thaddeus Young.

Dallas Mavericks-Washington Wizards

I Mav prendono Daniel Gafford come centro di backup e mandano Richum Holmes a Washington.

New York Knicks-Detroit Pistons

I Knicks vengono rafforzati anche da Bojan Bogdanovic e Alec Burks dei Pistons in cambio di Quentin Grimes, Evan Fournier, Malachi Flynn, Ryan Arcidiacono e due scelte al secondo turno.

Philadelphia 76ers-Detroit Pistons

I Sixers mandano Danuel House Jr. e una scelta al secondo turno del 2024 a Detroit (tramite i Knicks) per guadagnare un po' di spazio per firmare con un free agent una volta terminato il mercato.

Oklahoma City Thunder-Charlotte Hornets

I Thunder hanno aggiunto l'esperto Gordon Hayward degli Hornets in cambio di Trey Mann, Davis Bertans, Vasilije Mesic e due scelte al secondo turno.

Toronto Raptors-Utah Jazz

I Raptors prendono Kelly Olynyk e Ochai Agbaje dai Jazz in cambio di Otto Porter Jr., Kyra Lewis e una scelta al primo turno del 2024.

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers

I Sixers acquisiranno la guardia Buddy Hield dai Pacers in cambio di Marcus Morris, Furkan Korkmaz e tre scelte al secondo turno.

7 febbraio

Minnesota Timberwolves-Detroit Pistons

I Wolves scambiano la guardia Monte Morris in cambio di Shake Milton, Troy Brown Jr. e un giocatore della seconda squadra del 2030, che si recheranno a Detroit.

Boston Celtics-Memphis Grizzlies

I Celtics acquisirono Xavier Tillman e mandarono Lamar Stevens e due scelte del secondo giro ai Grizzlies (2027 tramite gli Hawks e 2030 tramite i Mavs).

Utah Jazz-Detroit Pistons

Simone Fontecchio va a Detroit, mentre la scelta numero 2 del 2024 Kevin Knox e i diritti dell'italiano Gabriele Procida partono per Salt Lake City.

Febbraio 1

Memphis Grizzlies-Houston Rockets

Steven Adams va ai Rockets in cambio di Victor Oladipo e una scelta di tre round al secondo turno va ai Grizzlies.

23 gennaio

Miami Heat-Charlotte Hornets

Gli Heat acquisirono Terry Rozier e in cambio mandarono Kyle Lowry e il loro difensore numero 1 del 2027 agli Hornets.

17 gennaio

Indiana Pacers-Toronto Raptors-New Orleans Pelicans

I Pacers ottengono Pascal Siakam e un secondo round, mentre i Raptors ottengono Bruce Brown, Jordan Nwora, Kyra Lewis Jr. e tre first rounder (due nel 2024 e uno nel 2026).

14 gennaio

Detroit Pistons-Washington Wizards

Marvin Bagley III, Isaiah Livers e due scelte del secondo giro (2025 e 2026) partono per Washington. A Detroit sono invece arrivati ​​Danilo Gallinari e Mike Muscala.

30 dicembre

New York Knicks-Toronto Raptors

I Knicks prenderanno OG Anunoby, Precious Achiuwa e Malachi Flynn per RJ Barrett, Immanuel Quickley e un giocatore secondario nel 2024.

Segui tutte le ultime notizie sul basket su AS.com.