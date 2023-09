Tribuna dell’Avana

In un contesto internazionale complesso a causa dell’aggravarsi dei problemi che affliggono l’umanità, si terrà il vertice del Gruppo dei 77 e della Cina, che si riunirà nella capitale il 15 e 16 di questo mese. Con lo slogan “Le attuali sfide dello sviluppo: il ruolo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione”.

Nel suo ultimo riassunto settimanale, il Centro per la Ricerca Economica Internazionale (CIEM) rileva lo sviluppo degli eventi di crisi economica e sociale, le tensioni che affliggono il pianeta, dove, accanto alla disoccupazione e ad altri mali, persistono gli interessi egemonici delle potenze imperiali. Prevalere.

L’establishment accademico cubano cita tra gli eventi di cronaca internazionale l’annuncio di un’alleanza “innovativa” quadriennale tra la Banca Interamericana di Sviluppo (IDB) e la Banca Mondiale per attrarre maggiori investimenti del settore privato nella regione.

Secondo le agenzie, i presidenti della Banca islamica per lo sviluppo e della Banca mondiale, Ilan Goldwagen e Ajay Banga, hanno firmato un memorandum d’intesa con l’obiettivo di promuovere la deforestazione netta nella regione amazzonica, rafforzare la resilienza della regione dei Caraibi ai disastri naturali e ridurre il divario digitale. America Latina e Caraibi.

Nel frattempo, l’economia brasiliana è cresciuta dello 0,9% (%) nei tre mesi fino a giugno sopra le aspettative, con servizi forti e una produzione industriale in aumento, ha riferito l’Istituto brasiliano di geografia e statistica (IBGE). Centro per la ricerca economica mondiale.

Allo stesso modo, Santiago Rojas, cofondatore e amministratore delegato della società di venture capital Cube Ventures, ha commentato che con la guerra in Ucraina e le tensioni tra Cina e Stati Uniti, la capacità di esportazione è diminuita, trasformando l’America Latina in un paradiso di crescita globale per gli stranieri. . investimento.

Un altro sviluppo importante degli ultimi giorni, secondo il CIEM, è un aumento del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti e un rallentamento della crescita dei salari nel mese di agosto, anche se l’economia ha aggiunto più posti di lavoro del previsto, secondo il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti. nazione.

Nello stesso mese, anche in Germania, i tassi di disoccupazione sono aumentati più del previsto, mostrando le prime crepe in quello che fino a quel momento era stato un mercato del lavoro molto resistente; In questo senso, l’Ufficio federale del lavoro ha riferito che il numero dei disoccupati è aumentato di 18.000 persone in cifre destagionalizzate.

È stato annunciato in questi giorni che il tasso di inflazione in Giappone aumenterà del 2,3% nel 2022 rispetto all’anno precedente, in particolare l’indice dei prezzi al consumo (CPI), esclusi i prodotti alimentari freschi, e a questo proposito il Ministero dell’Interno e delle Comunicazioni ha confermato che si tratta dell’incremento annuale più elevato registrato per questo indicatore dal 1991.

Il Bollettino CIEM include anche la denuncia del Ministero degli Esteri cinese secondo cui gli Stati Uniti stanno utilizzando l’apparato statale in nome della concorrenza per sopprimere e sopprimere il paese asiatico con tutta la forza governativa e in tutte le dimensioni.

Secondo il Ministero degli Esteri cinese, le guerre tariffarie, commerciali, scientifiche e tecnologiche e le guerre dei chip non sono concorrenza, ma piuttosto un pensiero da Guerra Fredda a somma zero.

Nel frattempo, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha affermato a Mosca che la Russia assume una posizione molto responsabile nel fornire cibo ai paesi africani, riferendosi all’annuncio del presidente Vladimir Putin al vertice russo-africano di fornire tra le 25.000 e le 50.000 tonnellate di cibo ai… paesi africani. . Pillole gratis per i paesi di quel continente, ed è quanto si legge nel riepilogo settimanale del CIEM.

Capi di Stato e di governo e organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite hanno confermato la loro presenza al vertice G77-Cina all’Avana.

A questo proposito, Miguel Díaz-Canel, Presidente di Cuba, ha affermato che questo evento aiuterà a parlare dell’inaccessibile accesso scientifico e tecnologico di gran parte dell’umanità, che rafforza un sistema ingiusto ed esacerba l’emarginazione sociale, economica e tecnico-scientifica. Molti paesi e al loro interno, con gravi conseguenze per i paesi del Sud.

