TVU Networks porterà soluzioni di produzione remota a IBC 2023

TVU Networks presenterà soluzioni aziendali come il nuovo TVU RPS One di REMI, il servizio di ricerca di contenuti basato sull’intelligenza artificiale e la programmazione di canali cloud-native al Technology Show di Amsterdam. Oltre a questa suite di soluzioni, presenterà gli ultimi aggiornamenti al suo ecosistema locale e basato su cloud per produzioni live professionali complete, tra cui TVU Producer, TVU Search, TVU Grid e TVU Channel.

In termini di nuovi vantaggi del prodotto, TVU RPS One offre una soluzione attraente che integra perfettamente le funzioni di codifica e trasmissione simultanea multi-camera in un design altamente portatile e durevole. Dotato di sei modem 5G integrati che supportano la tecnologia mmWave avanzata, questo dispositivo innovativo offre il massimo in termini di trasmissione wireless affidabile e illimitata per una produzione remota conveniente e flessibile.

Il prodotto TVU trasforma la produzione multicamera Attivo Simulando componenti chiave nel cloud, come mixare video e audio, Giocare Funzionalità video server, grafica e CG. TVU Search utilizza l’intelligenza artificiale per consentire ai clienti di identificare rapidamente video accurati utilizzando il riconoscimento facciale, vocale e del testo per ridurre drasticamente il tempo di ricerca dei contenuti necessari per creare storie.

La rete TVU facilita la distribuzione di contenuti basati su IP, consentendo alle emittenti di cambiare, dirigere e distribuire facilmente sorgenti video in diretta in più postazioni su Internet. TVU Channel è un servizio cloud-native che offre una soluzione di canale 24 ore su 24 senza complicazioni e senza la necessità di grandi infrastrutture. Gli utenti possono facilmente programmare spettacoli dal vivo e su richiesta tramite un’intuitiva interfaccia del browser web. Con il canale TVU, le reti televisive possono distribuire contenuti in modo continuo e simultaneo attraverso vari canali, come la TV tradizionale, le piattaforme OTT e i social network.

“Siamo lieti di essere di nuovo all’IBC quest’anno e di dare il benvenuto a colleghi, partner e nuovi visitatori al nostro stand. Avremo molti nuovi aggiornamenti di prodotto da mostrare attraverso il nostro ecosistema cloud progettato per rendere la produzione remota, la programmazione dei canali e la ricerca di contenuti per storie avvincenti più veloce, più efficiente e più conveniente Implementando la nostra metodologia DevOps, integriamo e sviluppiamo costantemente nuovi prodotti e aggiornamenti delle funzionalità durante tutto l’anno sulla base del feedback diretto dei clienti “, ha commentato Rafael Castillo, General Manager e Vice President EMEA, Latin America, TVU Networks.