Un itinerario gastronomico in BCN attraverso 12 regioni d’Italia

È ripubblicato dalla Camera di Commercio Italiana di Barcellona, ​​in collaborazione con il Consolato d’Italia, nell’ambito della Cetimana della Cucina Italiana, che si tiene ogni anno nel mese di novembre.Italia Con Gusto’ è un tour gastronomico con soste in 12 ristoranti italiani a Barcellona.

Di Dal 12 al 26 novembre i ristoranti hanno preparato diversi menù speciali per il percorsoPiatti della tradizione che rappresentano la loro regione d’origine, permettendo ai commensali di viaggiare con il palato verso il territorio, con un bonus in più, quest’anno parte del ricavato andrà al Parque da la Salina di Cervia (Emilia Romagna). , è stata gravemente colpita dalle forti piogge dello scorso maggio.

12 ristoranti, 12 regioni d’Italia

12 ristoranti aderenti alla mappa gastronomica della nostra città, riconosciuti come portatori di qualità della cucina regionale delle loro città d’origine. Ogni proposta può essere degustata Menù a prezzo fisso dai 25€ ai 35€, E vengono creati un antipasto, un piatto principale e un dessert (bevande escluse).

Fuori menu e facoltativo, è accompagnato da vini della regione accuratamente selezionati, selezionati da ciascun ristorante come complemento perfetto a questa esperienza gastronomica globale.

IL Ristoranti aderenti: Xemei e Bacaro (Veneto), Menudo Pau, Punta e Bella Italia (Campania)Gravin (Puglia), Rasoterra (Vegetariano) e Zaza Quina I V (Emilia Romagna), Le Cuisine Monterosso (Irbina), Raffaelli (Toscana), Le Romane (Lazio) e Massimo (Lombardia).

Per citare alcune proposizioni, Max Colombo di Xemei si avvicina al Veneto con gli spaghetti al nero di pesce gatto o il fegato alla veneziana con polenta. Zaza Cuina i Vi ci porta in Emilia Romagna con i suoi tortellini con spuma di parmigiano 24 mesi. Raffaelli presenta un ricettario toscano con piatti come javai in umido con olive e polenta toscana.

IL Il percorso è aperto al pubblico ed è necessaria la prenotazione Ristoranti per goderselo.