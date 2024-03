Notizie editoriali digitali Telecinco 17/03/2024 22:29

Uno straziante salvataggio di Medici Senza Frontiere nel Mediterraneo



Una motovedetta libica ha rischiato un salvataggio durato due ore tra fughe e manovre pericolose



Si sono registrati tre salvataggi di imbarcazioni galleggianti al largo delle coste del Mar Mediterraneo, fortunatamente senza vittime.



Medici Senza Frontiere ha salvato 249 vite nelle ultime ore.

Medici Senza Frontiere 249 vite umane sono state salvate nelle ultime ore, dopo ore di tensione mentre una motovedetta libica cercava di bloccare l'operazione di salvataggio.

Recupero doloroso

Uno di questi tre salvataggi, dolorosamente avvenuto durante l'annegamento, è avvenuto di notte. Ben 45 delle 75 persone a bordo della barca caddero in mare. Tutto Sono al sicuro adesso.

Un'altra barca di legno, con a bordo un massimo di 146 persone, è stata condannata dalla ONG per aver diffuso queste immagini e molestato una persona per due ore. Motovedetta libica Persona che mette in pericolo i soccorsi con manovre evasive e rischiose.

Un grido frontale e un'agonia Crollo immediato Descrivono loro stessi la scena. Un salvataggio straziante nel buio della notte nelle acque internazionali del Mediterraneo centrale.

La situazione è stata bloccata da Norvegia e Italia nel fine settimana, in cui Medici Senza Frontiere ha condannato il ritorno immediato di altre 100 persone. Acqua maltese.

