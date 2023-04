Venezuela e Nicaragua, i Paesi economicamente meno complessi…

Bloomberg Linea – La crescita economica è senza dubbio uno degli obiettivi principali di ogni Paese del mondo ed è una preoccupazione costante delle organizzazioni internazionali, Soprattutto negli ultimi mesi, quando l’inflazione ha fatto passi da gigante.

Un modo per valutare questa crescita, oltre a misurare il valore monetario dei beni e servizi finali prodotti in un paese in un dato momento (prodotto interno lordo), è È così che avviene il processo produttivo di crescita e sviluppo.Attraverso l’Indice di Complessità Economica (ECI), che misura l’intensità di conoscenza di un’economia tenendo conto dell’intensità di conoscenza dei prodotti che esporta, secondo il Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Così diverse organizzazioni ed esperti definiscono la complessità economica come il tipo di struttura produttiva di un paese e l’interrelazione dei suoi settori. Fino a, L’Osservatorio della complessità economica (OEC) rileva che si tratta di una potente tecnica di riduzione della dimensionalità utilizzata per prevedere e interpretare la futura crescita economica, Oltre a identificare la disparità di reddito e le emissioni di gas serra.

Com’è la complessità economica in America Latina?

Un modo per interpretare questo indicatore è determinare che il paese è economicamente più complesso Più prodotti esporti e mentre questi prodotti vengono esportati da meno paesi, cioè la possibilità di avere una maggiore concentrazione o partecipazione al mercato internazionale con questi prodotti.

Questo è come Il Messico ha la maggiore complessità economica e in cima alla classifica dell’America Latina con un punteggio di 1,09, Sebbene si trovi al 23esimo posto nel mondo e quasi un punto dietro il Giappone, che è in cima a questa lista con un punteggio di 2,06.

Fabbrica della tecnologiaLa complessità economica viene misurata attraverso la complessa elaborazione matematica delle informazioni sul commercio internazionale e questo indicatore quantifica la quantità di conoscenza produttiva accumulata da un’economia sulla base di due variabili principali: diversità e diffusione.(Bloomberg/Kelay Shen)

Anche la regione si distingue Brasile (0,33), Panama (0,31) e Costa Rica (0,24).

La complessità economica genera ricchezza perché il vantaggio competitivo aumenta le esportazioni di prodotti ad alta tecnologia (…) È probabile che i paesi con un’eccezionale capacità di produrre beni avanzati abbiano redditi più elevati rispetto ai paesi meno produttivi‘, in dettaglio sulla Commissione economica per l’America Latina e i Caraibi (Cepal) in un articolo pubblicato nell’agosto 2022.

Ma, Non tutti i paesi latinoamericani hanno una vasta gamma di prodotti per l’esportazione o beni o servizi molto meno sviluppati. Poiché gran parte dei paesi della regione esporta principalmente materie prime.

Ecco come 10 Paesi su 18 misurati nel 2021 dall’Organizzazione per la Cooperazione Economica hanno un indice di complessità economica negativo. I dati della Banca mondiale fino al 2018 hanno mostrato che il 55,3% delle esportazioni totali della regione è costituito da prodotti di base e solo il 20,8% della forza lavoro è assegnato al settore industriale.

Per questo motivo, afferma come Cile, Perù ed Ecuador hanno punti negativi. Ma in aggiunta, Venezuela e Nicaragua sono i peggiori in questa metricacon punteggi rispettivamente di -1,08 e -1,03.

Queste sono le posizioni globali e regionali dei paesi dell’America Latina nell’Indice di complessità economica, con i dati fino al 2021 del Monitor of Economic Complexity:

vertice complessivo vertice regionale nazione un risultato 23 1 Messico 1.09 49 2 Brasile 0,33 51 3 Panama 0.31 52 4 Costa Rica 0,24 56 5 Colombia 0.14 57 6 Uruguay 0.10 60 7 Argentina 0.07 63 8 Repubblica Dominicana 0.00 66 9 salvatore -0,04 74 10 peperoncino -0,22 76 Undici Guatemala -0,24 80 12 Paraguay -0,38 84 13 Honduras -0,50 91 14 Perù -0,63 104 quindici Ecuador -0,89 106 16 boliviano -0,97 108 17 Nicaragua -1.03 110 18 Venezuela -1.08 READ Televisa riduce il debito di $ 200 milioni dopo aver ricevuto nuove risorse

Ci sono proposte per migliorare la crescita lenta?

all’inizio dell’anno, Segretario esecutivo della Commissione economica per l’America Latina ei Caraibi (ECELAC), José Manuel Salazar Zerinachs, ha affermato che la ragione della bassa crescita che ha caratterizzato la regione nel secondo decennio è la bassa produttività e la mancanza di diversificazione produttiva.

Questa è la vera crisi dello sviluppo che sta affrontando l’America Latina e i Caraibi: La regione ha miseramente fallito nel promuovere lo sviluppo tecnologico, la complessità economica e la diversificazione della produzione e delle esportazioni, facendo cadere tutti i paesi nella trappola del reddito medio.Ha detto nella sua partecipazione al World Economic Forum 2023.

Ed è che, secondo Salazar-Xirinachs, la produttività non è cresciuta “per niente” in 30 anni in America Latina e nei Caraibi, la regione con la peggiore performance produttiva degli ultimi 40 anni nel mondo.

Sappiamo che non esistono ricette facili per raggiungere una crescita elevata, sostenibile e sostenibile. Non ci sono proiettili d’argento. C’è un intero elenco di cose che devono essere corrette: clima per gli investimenti, infrastrutture, istruzione, equilibri macroeconomici e buon governo. Ma una soluzione potrebbe essere politiche di iniziativa di cluster o politiche basate sui cluster, che possono essere costruite dal basso verso l’alto, sebbene alcuni dei fattori nell’elenco della competitività non siano corretti al 100%.“, È spiegare.

Infine, definire che i consorzi sono forme specifiche di associazioni pubbliche e private in cui viene creato uno spazio di governance in cui tutti gli attori rilevanti collaborano per migliorare la competitività, Creazione di opportunità di lavoro, innovazione, competenze, finanziamento e rimozione degli ostacoli alla crescita del cluster, settore o conglomerato.