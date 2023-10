60 FPS arriveranno su console insieme a miglioramenti e nuove opzioni di accessibilità

Redfall mantiene la sua promessa e consente l’eliminazione dei vampiri a 60 fps sulle console Xbox

6 ottobre 2023, 23:01 – Aggiornato 6 ottobre 2023, 23:05

Il primo morso di Redfall lasciò appena il segno. Problemi di prestazioni, problemi di sviluppo, una modalità multiplayer con pochi input e un’accoglienza che non ha interessato i giocatori. In effetti, lo stesso Phil Spencer ha ammesso di non aver soddisfatto le aspettative. Un’altra cosa è che Xbox Game Studios ha ignorato il gioco: sei mesi dopo la sua uscita, Arkane Austin mantiene la sua promessa consentendo l’eliminazione dei vampiri. A 60 fps su console. Giusto in tempo per Halloween!

Senza preavviso, Bethesda ha iniziato a rilasciare il gioco Nuovo grande aggiornamento A caduta rossa La modalità Performance viene aggiunta a tutti i sistemi. Ciò consente alla serie Xbox Ad essere onesti, data l’estetica da cartone animato del gioco, l’impatto sul reparto artistico non sarà ostacolato dopo aver apportato la modifica. E quei 60 fotogrammi al secondo non sono l’unica novità in arrivo sulla maledetta Bethesda.

Quando inizierai il gioco, noteremo che le strade e i luoghi importanti di Redfall sono diventati più affollati. Ciò è dovuto alla maggiore densità di popolazione dei nemici e, per questo motivo, il gameplay in combattimento è stato modificato. Cerchi guai? Nel processo è stato utilizzato per aggiungere incontri più speciali con esseri potenti. Secondo Arkane Austin, anche l’attività e il comportamento dei nemici sono stati affrontati in modo che i giocatori non siano esposti al fuoco amico.

Oltre a questi miglioramenti all’esperienza complessiva, sono stati corretti diversi problemi comuni. Alcuni di essi si riferiscono alla chiusura improvvisa della partita e altri a titoli non ottenuti giocando in squadra. Inoltre, d’ora in poi, puntare o posizionare segnali sulla mappa in modalità multiplayer è più semplice ed è stato progettato per essere più comodo e intuitivo. Per lo meno, sono state aggiunte diverse opzioni di accessibilità, tra cui l’Assistente vocale e le opzioni di sensibilità alla luce.

Troppo tardi per Redfall? Beh, è ​​più come un aggiornamento che arriva giusto in tempo per Halloween. Ciò non impedisce a Bethesda di ricevere quella meritata pacca sulla mano dando al pubblico la sensazione di aver terminato il gioco quasi sei mesi dopo il lancio. Un problema sempre più comune per quasi tutte le aziende con pochissime eccezioni.

Anche se la cosa giusta è aggiungere più contenuti o idee tematiche caduta rossa Per quanto riguarda Halloween, è apprezzato il fatto che, nonostante l’accoglienza mediocre del gioco, gli sia stata data una nuova possibilità di brillare. Perché la novità non è lanciare un gioco multiplayer cooperativo nel 2023, ma piuttosto continuare a supportarlo sei mesi dopo. Tra l’altro per tutti i giocatori che scommettono sulla partita fin dal primo giorno.

