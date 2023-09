A Santiago l’Ecofin costruisce un ponte verso l’America Latina e fissa le regole finanziarie

La presidenza spagnola dell’UE ospita un vertice globale dei ministri dell’economia dell’UE, dell’America Latina e dei Caraibi che cerca di risolvere nuovi limiti al deficit e al debito e aumentare gli investimenti di 45 miliardi di dollari in America Latina.

Oggi, alle migliaia di pellegrini che ogni giorno compiono gli ultimi passi del Cammino di Santiago si uniscono i massimi leader economici di 60 paesi che rappresentano il 14% della popolazione del pianeta e il 21% del PIL globale. Capitale della GaliziaSi svolgerà oggi e domani il primo incontro nella storia tra i ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Unione Europea, dell’America Latina e dei Caraibi, in uno degli eventi più importanti della presidenza di turno del Consiglio dell’Unione Europea che la Spagna ha assunto quest’anno. .semestre. Tra gli obiettivi principali del macrovertice c’è quello di costruire un ponte transatlantico che consenta la mobilitazione di investimenti per un valore di 45 miliardi di euro e di dare il via a una riprogettazione delle regole finanziarie del gruppo che dovrebbero ancorare i conti pubblici europei dopo la pandemia.

La delegazione, che si riunisce nella Città della Cultura della Galizia, è composta da oltre 1.600 persone (pari all’1,6% della popolazione di Santiago de Compostela), tra cui 47 ministri dell’Economia e delle Finanze, ed è ospitata da Nadia Calviño. Alla Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde; Rappresentanti delle principali istituzioni finanziarie multilaterali, come il Fondo monetario internazionale, la Banca mondiale, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca africana di sviluppo per l’America Latina e i Caraibi e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE); O rappresentanti del settore privato. L’apparato di sicurezza totale, composto dalla Guardia Civile, dalla Polizia Nazionale, dalla polizia locale e dai servizi di emergenza, conta 1.250 membri e ci sono 350 media accreditati. Si tratta del più grande incontro organizzato dalla presidenza spagnola e si svolge nella più piccola città che ospita questi eventi. I numeri danno un’idea della portata del conclave, da cui si prevede un deciso impulso agli investimenti verdi, digitali e sociali o un intenso dibattito sulla via del riequilibrio dei bilanci dei Paesi europei.

Eurogruppo

L’ordine del giorno ufficiale del vertice inizierà oggi, dopo gli incontri collaterali avvenuti ieri a Santiago, tra cui l’incontro del vice primo ministro ad interim e ministro degli Affari economici, Nadia Calviño, con il settore finanziario spagnolo e, successivamente, con membri della Banca di Sviluppo dell’America Latina e dei Caraibi (CAF). ).

L’incontro di oggi servirà principalmente per tenere una riunione dell’Eurogruppo, che comprende solo i ministri dell’Economia e delle Finanze dell’Eurozona. L’ordine del giorno sarà incentrato sulla revisione della situazione economica, in vista dell’incontro di sabato tra tutti i colleghi europei all’Ecofin. Verrà inoltre affrontata la questione dell’elezione di un nuovo membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea, in sostituzione di Fabio Panetta, e dell’aggiornamento del trattato sul meccanismo europeo di stabilità.

Sessioni UE e CELAC

A metà mattinata, invece, verrà scattata la foto di famiglia a cinquanta ministri dell’Economia, di tutti i paesi dell’Unione Europea, e a venti loro omologhi della Comunità degli Stati Latinoamericani e dei Caraibi (CELAC). Insieme affronteranno un dialogo ad alto livello sulla regione amazzonica, organizzato dalla Banca interamericana di sviluppo (IDB), dove affronteranno l’ambiziosa agenda di investimenti globali. Si tratta piuttosto di tessere il ramo latinoamericano dei legami economici annunciati al vertice UE-CELAC tenutosi lo scorso luglio a Bruxelles, attraverso il quale l’UE si è impegnata a mobilitare più di 45 miliardi di euro di investimenti nella regione entro il 2027.

Tra i progetti affrontati figurano uno stanziamento di 2.000 milioni di euro per sostenere la produzione brasiliana di idrogeno verde e migliorarne l’efficienza energetica; Promuovere catene di valore sostenibili per le materie prime tra l’UE e l’Argentina; Oppure il lancio del Green Hydrogen Fund in Cile. L’idea è quella di iniziare a definire e ampliare questa agenda di investimenti con impegni specifici nei settori dell’energia, della tecnologia o della salute, che cerchino di rafforzare il ponte tra i due continenti che generi nuovi posti di lavoro e promuova in ciascuno un modello di crescita sostenibile.

La seconda sessione congiunta UE-CELAC è intitolata “Lo stato attuale della rete globale di sicurezza finanziaria” e si concentrerà sulla riforma del sistema e sul rafforzamento delle grandi banche multilaterali. Ciò mira a portare avanti l’impegno raggiunto durante il vertice dei leader del G20 tenutosi lo scorso fine settimana a Nuova Delhi e a servire come base per le riunioni annuali del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale previste a Marrakesh il prossimo ottobre.

La Spagna aspira anche all’intesa che cerca di promuovere tra le due sponde per continuare in modo strutturale una volta terminata la sua presidenza di turno e stabiliti canali di dialogo e meccanismi di monitoraggio strutturale.

Nel corso degli incontri si prevede che si discuterà anche dei negoziati per l’accordo del Mercosur, anche se si prevede che essi verranno affrontati nella riunione informale dei ministri del Commercio che Valencia ospiterà il 19 e 20 ottobre.

Ecovin

Una volta finalizzata l’agenda congiunta, sarà la volta della riunione Ecofin di domani, dove i funzionari economici di tutti i paesi dell’UE faranno colazione con una discussione approfondita sulla riforma delle regole fiscali. Fonti ufficiali si aspettavano che Calviño aprisse la sessione esaminando lo stato del dossier. A seguito del divieto gratuito di deficit e debito che l’UE ha concesso ai suoi membri dallo scoppio dell’epidemia di Covid nel 2020, e prorogato di fronte alla crisi energetica e inflazionistica che ha esacerbato l’invasione russa dell’Ucraina, le restrizioni al riequilibrio del bilancio saranno ridotte riattivato nel 2024, ma esiste un consenso sulla necessità di migliorarne la progettazione. Sebbene vi sia un accordo sul mantenimento dei limiti tradizionali del 3% del deficit del PIL e del 60% del debito, la realtà è che la Commissione europea ha aperto la strada per rendere i tempi più flessibili attraverso percorsi di aggiustamento specifici per paese e scadenze prorogabili a seconda delle circostanze. . di riforme impegnate. Sulla base della Roadmap di Bruxelles, la presidenza spagnola dell’UE ha lanciato a luglio una proposta basata su quattro pilastri: “equilibrio istituzionale, standard fiscali comuni, spazio fiscale per investimenti e riforme, applicazione affidabile e proprietà nazionale, secondo le modalità consentite dagli Stati membri. ” Un ruolo più forte nel design”, che i gruppi tecnici hanno discusso durante l’estate e che dovrebbe iniziare a tradursi in proposte concrete durante questo vertice. È previsto il raggiungimento di un accordo che riunisca i custodi della fede e coloro che chiedono soprattutto dare ossigeno alla crescita, prima della conferenza economica ufficiale di ottobre. In ogni caso, la pubblicazione di raccomandazioni specifiche per il 2024, che fungeranno da esercizio transitorio tra il rilancio e la riprogettazione delle regole fiscali, ha alleviato la pressione sull’urgenza dell’accordo.

Dopo Calviño, il suo presidente, Paschal Donohoe, presenterà la visione dell’Eurogruppo; I rappresentanti della Commissione Europea presenteranno una riduzione delle previsioni macroeconomiche appena annunciate; La presidente della Banca centrale europea Christine Lagarde spiegherà le ragioni del nuovo aumento dei tassi di interesse di 0,25 punti, approvato ieri. I partner discuteranno su come combinare la politica fiscale e monetaria nell’attuale contesto economico.

Il vertice culminerà in una sessione sull’autonomia strategica, la sicurezza economica e i beni pubblici europei, che sono alcune delle preoccupazioni centrali dei paesi dopo i problemi di produzione e distribuzione dei beni messi in luce dalla pandemia. Fare affidamento su fonti energetiche incerte come quelle fornite dalla Russia o sulle crescenti tensioni commerciali con la Cina.