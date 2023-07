Abbiamo parlato solo via e-mail.

Liam Hemsworth affronta una sfida scoraggiante per assumere il ruolo di Geralt di Rivia in il magoSoprattutto dopo il lavoro elogiativo di Henry Cavill. Sebbene la serie fantasy, basata sull’epopea letteraria di Andrzej Sapkowski, non abbia ricevuto molti elogi nella sua ultima stagione, ha ancora una forte base di fan in tutto il mondo che apprezzano il lavoro precedente di Superman.

Con la recente premiere della prima parte della terza stagione su Netflix e l’imminente premiere della seconda parte il 27 luglio, Cavill dice addio a Geralt una volta per tutte, e Hemsworth subentrerà per almeno due stagioni: il quarto e il quinto già confermati.

Ma Liam Hemsworth non ha ancora avuto modo di incontrare i suoi coetanei. È così che l’ha esposto Anya Chalotra, che interpreta YenneferIn una recente intervista con diversi. L’attrice mostra ammirazione e affetto per il suo partner, ma attende anche l’arrivo di Hemsworth. Sì davvero. Sebbene sia fiducioso che il nuovo campione farà un ottimo lavoro, ammette di non averlo ancora incontrato di persona.

“[Hemos hablado] Solo via e-mail. Non abbiamo ancora avuto la possibilità di ingrandire. Non avevamo un test di chimica. Non facevo parte di quel processo [de su casting]. Ma voglio davvero vedere il tuo Geralt. Solo allora ci renderemo conto delle dinamiche che abbiamo come gruppo. Liam sarà brillante. Sono sicuro”

Chalotra sottolinea che Hemsworth dovrà affrontare una dura sfida per raggiungere il livello di Cavill, dal momento che Brit apporta qualcosa di molto speciale alla serie: la sua passione personale per l’opera letteraria dell’autore polacco. L’attrice ritiene che sia stata una fortuna per lei avere qualcuno che ama così tanto il materiale con cui ha a che fare, perché Cavill ha una profonda conoscenza del mondo di il magoE le sue regole, condizioni e comprensione generale. Lavorare con qualcuno come questo è stata una benedizione per lei.

La prima parte della terza stagione di il mago Si compone di cinque episodi, che sono già disponibili su Netflix. Tuttavia, sarà nella seconda parte, anch’essa di cinque episodi, dove finalmente saluteremo Henry Cavill nei panni di Geralt. Prima prevista per 27 luglio 2023.