Accordo tra Microsoft e Sony per mantenere “Call of Duty” su Playstation | tecnologia | PlayStation | Microsoft | Sony | videogiochi | | tecnologia

giganti della tecnologia Microsoft E Sony sono venuti a “accordo vincolante” Per continuare a rilasciare i famosi videogiochi “Call of Duty” sull’intrattenimento per console Stazione di gioco Dopo le note delle autorità di regolamentazione del mercato, la società statunitense ha annunciato domenica.

Microsoft, proprietaria della console Xbox concorrente, si è mossa commercialmente per acquisire nel gennaio 2022 il produttore di videogiochi Activision Blizzard, che produce il celebre gioco “Call of Duty” , Tra l’altro.

Questo accordo ha sollevato timori di consolidare una posizione dominante nell’industria dei videogiochi, spingendo le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti e nel Regno Unito a ritardare l’autorizzazione finale dell’acquisizione.

Ora, grazie alla convenzione annunciata, è il gioco “Call of Duty” Continuerà ad essere rilasciato sia su Xbox che su Sony Playstation.

“Siamo lieti di annunciare che Microsoft e PlayStation hanno firmato un accordo vincolante per mantenere Call of Duty su PlayStation dopo l’acquisizione di Activision Blizzard.Il capo dei videogiochi di Microsoft, Phil Spencer, ha annunciato su Twitter.

“Fin dal primo giorno di questa acquisizione, ci siamo impegnati ad affrontare le preoccupazioni di regolatori, sviluppatori di giochi, piattaforme e consumatori”.ha sottolineato il presidente di Microsoft Brad Smith.

“Anche dopo aver superato il traguardo dell’approvazione di questo accordo, rimarremo concentrati sull’assicurare che Call of Duty rimanga disponibile su più piattaforme e per i consumatori come mai prima d’ora”.Smith ha sottolineato.

A dicembre, prima della fusione, Spencer ha annunciato che Microsoft si era impegnata a introdurre “Call of Duty ” a Nintendo, un altro produttore di console, dopo aver completato l’acquisizione.

I regolatori statunitensi erano preoccupati che questa acquisizione avrebbe consentito a Microsoft di bloccare l’accesso ai giochi Activision Blizzard, che includono anche giochi altamente redditizi. “Mondo di Warcraft” E “Candy Crush”sulle piattaforme dei suoi concorrenti.

In precedenza, Sony ha cercato di bloccare l’acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft.

Questa nuova operazione renderà Microsoft la terza più grande azienda nel settore dei videogiochi, dopo Tencent e Sony.

Fonte: Agence France-Presse