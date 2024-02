Adobe implementa l'assistente conversazionale AI in Acrobat

Adobe ha introdotto la versione beta di “AI Assistant”, un assistente conversazionale basato sull’intelligenza artificiale generativa In grado di creare riepiloghi, rispondere a domande e formattare le informazioni del documento in Acrobat, Per semplificare la gestione di file di grandi dimensioni.

L'azienda di software americana mira a migliorare l'esperienza dell'utente quando utilizza il suo servizio di gestione PDF, Acrobat, aggiungendo funzioni di intelligenza artificiale generativa, in modo da ridurre il lavoro relativo a documenti di testo di grandi dimensioni.

In questo contesto, Adobe ha presentato la versione beta del suo assistente conversazionale “AI Assistant”, basato sull’intelligenza artificiale generativa e progettato per facilitare il lavoro in Acrobat. Con funzionalità come riassumere il testo in documenti lunghi, rispondere a domande specifiche sul contenuto e adattare le informazioni per l'uso su diverse piattaforme, che si tratti di e-mail o di un report.

Questo è quanto Adobe ha spiegato in un comunicato apparso sul suo sito web, in cui precisa che si tratta di uno strumento in versione beta, che, per il momento, Possono accedere solo i clienti abbonati ai servizi Acrobat Individual, Pro e Teams Così come gli utenti della prova di Acrobat Pro.

Nello specifico, “AI Assistant” è un assistente che viene visualizzato in formato chat conversazionale nei documenti aperti con Acrobat. In questo senso, per iniziare a utilizzarlo, gli utenti devono fare clic sull'icona della procedura guidata situata nell'angolo in alto a destra del documento. Successivamente potrai scegliere tra le diverse funzioni offerte dall'Assistente dal menu delle opzioni.

Come ha notato l'azienda, una delle funzionalità offerte dall'Assistente è il riepilogo generativo, attraverso il quale gli utenti potranno catturare le idee principali del contenuto di documenti lunghi con riassunti concisi in formati “facili da leggere”. Ad esempio, gli utenti potranno richiedere le principali conclusioni di un documento tramite chat e l'assistente analizzerà le informazioni e genererà queste informazioni automaticamente.

Allo stesso modo, una delle sue altre funzioni è rispondere a domande in base al contenuto dei documenti. In questo modo, gli utenti potranno porre qualsiasi domanda, ad esempio, su dati specifici in un report, attraverso l'intuitiva interfaccia conversazionale.

Allo stesso modo, l’assistente può anche suggerire alcune domande che ritiene rilevanti in base al contenuto del documento come “Qual è l’età media dei partecipanti?” Allo stesso modo, fornisci risposte a queste domande.

Dopo questa riga, AI Assistant sarà anche in grado di generare citazioni intelligenti in modo che gli utenti possano facilmente verificare la fonte delle risposte di AI Assistant in un documento.

Un'altra funzione offerta dall'Assistente è la facile navigazione dei documenti. Pertanto, crea automaticamente collegamenti che portano l'utente direttamente a parti specifiche del documento, per aiutare a trovare rapidamente le informazioni necessarie all'interno di file di grandi dimensioni.

AI Assistant, invece, è in grado di generare testi in un formato specifico dal contenuto di documenti, per condividere informazioni specifiche tramite e-mail, presentazioni o report. In questo modo basterà che gli utenti specifichino le informazioni che desiderano condividere e il tipo di formato, in modo che l'IA generi automaticamente il testo adatto a queste caratteristiche.

Oltre a tutto ciò, Adobe ha indicato che le funzioni dell'Assistente sono soggette ai protocolli di sicurezza dei dati dell'azienda e, pertanto, ha assicurato che nessun contenuto dei documenti degli utenti venga archiviato o utilizzato per addestrare l'intelligenza artificiale “senza il loro consenso”.

Per quanto riguarda il suo lavoro, L'azienda ha spiegato che l'assistente sfrutta gli stessi modelli di intelligenza artificiale e machine learning utilizzati nel sistema Acrobat Liquid Modetecnologia che offre una migliore esperienza di lettura dei PDF sui dispositivi mobili.

Si tratta quindi, come ha sottolineato Adobe, di modelli brevettati che garantiscono una profonda comprensione della struttura e del contenuto dei file PDF, il che “migliora la qualità e l’affidabilità dei risultati dell’Assistente AI”.

Inoltre, ha anche spiegato che AI ​​Assistant è compatibile con tutti i tipi di formati di documenti supportati da Acrobat, siano essi Word, PowerPoint o trascrizioni delle riunioni.

per adesso, AI Assistant viene rilasciato in versione beta senza costi aggiuntivi per i clienti che si abbonano ad Acrobat nelle versioni desktop e web in inglese. Tuttavia, Adobe ha spiegato che i clienti Acrobat potranno accedere “alla suite completa di funzionalità di AI Assistant” attraverso un nuovo piano di abbonamento che integra l’Assistente “al di fuori della beta”.