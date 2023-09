Android si aggiorna con un logo 3D e altre novità

Google è in continua evoluzione, e con esso il resto dei marchi che vivono sotto la sua protezione. Questa volta è stata la volta di Android, il cui motto era Rinnovato adozione Gli ultimi standard di progettazione. Questa modifica è accompagnata da un nuovo aggiornamento del sistema operativo, ora disponibile per tutti i dispositivi supportati.

Il nuovo logo Android è rappresentato dal classico robot verde, anche se ora ha aggiunto un’altra dimensione. COSÌ, L’azienda ci fornisce una progettazione 3Dsia a corpo intero che solo con la testa dell’iconica mascotte del marchio.

Dall’altro lato, Il robot non è l’unica cosa che ha ricevuto un restyling. A un livello minore, Google ha deciso di modificare il carattere e le maiuscole del logo Android. D’ora in poi sarà scritto in lettere tonde, oltre che con la lettera maiuscola “A” davanti.

Il cambiamento è così significativo che Google ha condiviso con noi dei video per apprezzare il nuovo logo Android. Vale la pena notare che questo aggiornamento dell’immagine era già stato segnalato alla fine di giugnoMa questo non è stato ancora confermato e rilasciato dalla società.

Quelli di Mountain View descrivono i cambiamenti al loro robot e alla tipografia come oggetti con più curve e personalità. accanto a, Sembra significare un marchio migliore tra Android e la sua società madrePerché la nuova immagine viene stampata perfettamente con Google Print. Si spera in questo modo di migliorare la comunicazione visiva tra i servizi forniti da quest’ultimo, essenziali per il sistema operativo mobile.

Altre novità Android oltre al logo

Nuovo logo Android (sopra) e nuovo logo Android (sopra) Vecchio logo (sotto)

Android ha subito un rinnovamento negli ultimi mesi. Per questo motivo, mentre aspettiamo il rilascio di una versione stabile di Android 14, Google ha introdotto diverse novità presenti con l’ultimo aggiornamento. Oltre al cambiamento del logo, abbiamo anche altri loghi più interessanti e utili per l’uso quotidiano.

Miglioramenti all’intelligenza artificiale di Android . Lui aggeggio At a Glance ha subito un rinnovamento e d’ora in poi avrà icone più chiare, oltre a informazioni aggiuntive. Grazie a ciò, la funzione sarà più pertinente allo schermo del tuo dispositivo, evitandoti di perderla di vista quando ne avrai più bisogno.

La tessera della biblioteca è ora compatibile con Google Wallet . Con la nuova versione di Android potrai digitalizzare tessere che contengono codici QR o codici a barre, siano essi della palestra, della biblioteca o altro.

. Con la nuova versione di Android potrai digitalizzare tessere che contengono codici QR o codici a barre, siano essi della palestra, della biblioteca o altro. L’intelligenza artificiale ha il compito di migliorare l’esperienza delle persone con disabilità visive. Se usi l’app vedetta – visione assistita, Vedrai miglioramenti nella sua intelligenza artificiale quando si tratterà di descrivere in modo più intelligente e dettagliato ciò che inquadra con la fotocamera del tuo dispositivo Android. In questo modo potrai sapere in ogni momento cosa hai di fronte.

Nonostante tutte queste notizie… Questa non sarebbe l’ultima volta che vedremo Google annunciare qualcosa nei prossimi mesi. L’azienda ha già iniziato a distribuire gli inviti all’evento dell’8 ottobre. Si prevede che verrà presentato il telefono Pixel 8 e verrà rilasciata la versione finale di Android 14.

