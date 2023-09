Drift DR35, una comoda sedia da gaming quando lo spazio è un problema

Drift è un marchio specializzato in sedie da gaming, o simili, sedie in cui è possibile trascorrere lunghe sessioni di gioco senza sentirsi a disagio e senza soffrire di problemi alla schiena o al collo. Questa è la caratteristica numero uno che dovremmo sempre cercare in una sedia da gaming, ed è esattamente ciò che Drift ci ha promesso con la DR35: Massima comodità in dimensioni ridotte.

Naturalmente, il fatto che la sedia sia comoda per la maggior parte del tempo significa che è relativamente grande, soprattutto perché ha molte opzioni comode. La Drift DR35 ha braccioli fissi e imbottiti, che conferiscono alla sedia una buona durata ma ne impediscono la regolazione all’altezza adatta a noi. Naturalmente, pur essendo fissa, è snodabile per “seguire” il movimento dello schienale quando ci si reclina, perché ciò che è indispensabile è la possibilità di reclinare lo schienale.

La sedia presenta una struttura robusta rivestita in schiuma FOAM imbottita e rivestita in ecopelle di alta qualità. Lo schienale, come potete vedere nelle foto, è abbastanza ampio per accogliere utenti di grossa corporatura, mentre il sedile è piatto ma presenta degli snodi sui lati che ci obbligheranno a mettere le gambe nella posizione corretta per non provare fastidio nella seduta. lombi.

La sedia sostiene fino a 100 kg e il suo peso di sollevamento è di classe 3. La sua base non è in acciaio ma piuttosto in nylon pressato, a forma di stella per conferire all’insieme una buona rigidità risparmiando molto peso. L’intera sedia.

Il Drift DR35 consente l’inclinazione all’indietro (fino a 135 gradi) con una leva che imposta la posizione ogni volta che lo desideri, e ovviamente puoi regolarne l’altezza fino a 10 cm. Comprende un cuscino cervicale e un cuscino lombare, entrambi rimovibili in modo che possano essere utilizzati solo dagli utenti che desiderano utilizzarli.

Ora è disponibile in otto colori (nero, rosso, blu, grigio, rosa, bianco, grigio chiaro e rosa pastello) al prezzo di vendita consigliato. 99,90 euro.