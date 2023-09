I Raiders ristrutturano il contratto da 1 milione di dollari di Jimmy Garoppolo per liberare spazio sul tetto salariale

ALa stagione 2023 della National Football League sta per iniziare. Ecco perché le squadre della NFL stanno apportando gli ultimi aggiustamenti per concentrarsi sul fare del loro meglio nei prossimi mesi. Uno di questi club furono i Las Vegas Raiders che ristrutturarono il contratto del quarterback Jimmy Garoppolo.

L’ex squadra di Oakland ha apportato questa modifica nelle ultime ore, prima della prima settimana della NFL, secondo le informazioni fornite da Field Yates di ESPN.

Va ricordato che Garoppolo, 31 anni, ha un record in carriera di 40 vittorie contro 17 sconfitte, dopo aver superato i New England Patriots e i San Francisco 49ers. Inoltre, il QB ha raggiunto 14.289 yard, accompagnando 87 passaggi di touchdown, nonostante avesse avuto ben 42 intercettazioni.

Garoppolo riceve la modifica per aiutare a fermare gli invasori

All’inizio della prima settimana della stagione NFL 2023, i Raiders hanno modificato il loro contratto di quarterback di 1 milione di dollari.

Va notato che Jimmy Garoppolo, in un primo momento, gli ha firmato nuovamente un contratto triennale per circa 73 milioni di dollari. Ciò è avvenuto durante la bassa stagione dell’anno in cui il quarterback era in free agency.

Ma ora, con il trasferimento, i Las Vegas Raiders hanno spazio per un tetto salariale fino a 17 milioni di dollari per il 2023.

Ciò è accaduto perché i Raiders avevano già superato il limite di 7 milioni di dollari, quindi hanno dovuto convincere Garoppolo a realizzarlo, secondo ESPN.

Garoppolo, emozionato per i Las Vegas Raiders 2023

Va ricordato che qualche mese fa è diventato ufficiale l’arrivo a Las Vegas di Jimmy Garoppolo, dopo non essere entrato nei piani dei San Francisco 49ers.

All’epoca, il laureato della Eastern Illinois University arrivò con l’illusione di trovare una nuova atmosfera, dopo essersi lasciato alle spalle sei stagioni da 55 partite.

Jimmy G però non rientra più nei piani di coach Kyle Shanahan per la nuova stagione che sta per iniziare.

Settimana 1 della NFL: dove guardare la stagione 2023?

Dopo 207 giorni di digiuno per tutti i suoi tifosi, la NFL ritorna giovedì 7 settembre, con l’inizio della stagione 2023, con una partita tra i campioni in carica Kansas City Chiefs e i Detroit Lions nella prima settimana.

Questa sarà la prima stagione senza Tom Brady in campo dal 1999, quindi quarterback di talento come Patrick Mahomes, Joe Borough, Josh Allen e Dak Prescott cercheranno di conquistare il primo posto in campionato.

In open TV, Televisa continuerà la tradizione la domenica con Blitz su Canale 9 alle 11 e la partita di secondo turno alle 14 su Canale 5.

Sulla pay TV, Fox Sports ospiterà due partite alle 11:00 e due partite alle 14:00, oltre alla partita del giovedì sera. ESPN rimane con i tradizionali Sunday Night Football e Monday Night Football.