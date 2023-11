App della NASA che ti dice quando passerà la Stazione Spaziale Internazionale

A bordo della Stazione Spaziale Internazionale ci sono più di 200 astronauti e cosmonauti maschi. Immagine: Pexel

IL Stazione Spaziale Internazionale (ISS) orbita attorno al pianeta da 24 anni. Da lì sono passati più di 200 astronauti e astronauti, ed è un progetto al quale hanno contribuito diversi Paesi. Qui vengono condotti esperimenti e si è affermato come uno dei principali simboli del progresso scientifico e tecnologico dell’umanità.

Dalla Terra, la stazione sembra un’altra stella nel cielo, con la differenza che si muove, attraversandolo ad una velocità elevata (vicina ai 28mila chilometri orari!) che le permette di orbitare attorno al pianeta in soli 90 minuti.

Per renderlo più facile da vedere, il una pentola Ha lanciato un’app in cui è possibile vedere quale parte della Terra attraversa e il percorso che seguirà la sua orbita nelle prossime ore.

Forniscono anche informazioni che ci permettono di conoscere il momento esatto in cui possono essere visti attraversare il cielo. Ad esempio, al momento della stesura di questo articolo, l’app indica che la stazione potrà essere vista dalla Colombia domani alle 4:16, così come il 15 novembre alle 3:31 e il 16 novembre alle 3:31. 4:18.

Dato che non si muove sempre lungo la stessa orbita, è possibile vederlo anche in altri momenti. Se viene concessa l’autorizzazione, questa app può anche inviare notifiche avvisando, con qualche minuto di anticipo, che una stazione sta per passare.

Per facilitare ulteriormente la visione, possiamo accedere ad un’opzione che appare sullo schermo dei nostri telefoni, attraverso la realtà aumentata, dove dovremo puntare la telecamera se vogliamo vedere la posizione della stazione nel cielo.

Per chi volesse scaricarlo lo si può trovare nei negozi. Dipartimento di controllo interno E Androide Con un nome Punto terminale.

“Anche dopo 23 anni di continua presenza umana a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, è molto emozionante vedere la stazione quando si alza lo sguardo proprio al momento giusto”, ha affermato Robin Gatens, direttore della Stazione Spaziale Internazionale presso la sede della NASA a Washington. “Questo laboratorio orbitale, che continua a fornire molti benefici unici e tangibili all’umanità, non è poi così inverosimile”.

Sebbene la stazione sembri piccola dalla Terra, poiché si trova a 400 chilometri di altitudine, è visibile perché riflette la luce solare. Tuttavia, non è abbastanza luminoso per poter vedere durante il giorno, come nel caso della Luna.

“Può essere visto solo all’alba o al tramonto nel luogo in cui si trova lo spettatore. Pertanto, la possibilità di avvistamento varia da una volta al mese a più volte alla settimana, poiché nel luogo dello spettatore deve esserci oscurità e la stagione deve passare sopra le loro teste.” E attraverso l’app Spot Station per dispositivi mobili, gli utenti sapranno quando la stazione sta sorvolando la loro zona e come localizzarla.

Tuttavia, questa non è l’unica applicazione che facilita questo compito. Una delle applicazioni più apprezzate è ISS Detector, un’applicazione che, oltre alle funzioni sopra descritte, dispone di una connessione al canale YouTube della stazione per vedere direttamente cosa sta registrando la telecamera. Davvero uno spettacolo.

