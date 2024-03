Apple Podcast ora mostra le trascrizioni dei tuoi contenuti in spagnolo, inglese, francese e tedesco

Con il rilascio di iOS 17.4, Apple ha introdotto una nuova funzione Trascrizioni per podcast Apple. Gli utenti possono ora leggere la trascrizione completa dell'episodio, eseguire ricerche di parole e riprodurre l'audio attraverso la trascrizione. La nuova funzionalità è ora disponibile per Offerte In spagnolo, inglese, francese e tedesco.

Le trascrizioni dei podcast Apple ora possono essere visualizzate nei nuovi episodi di tutti i podcast sulla piattaforma Apple nelle lingue sopra elencate. Le trascrizioni audio degli episodi precedenti verranno aggiunte nel tempo.

I testi possono essere letti con un layout pulito e senza troppe distrazioni. Il flusso del testo consente di definire chiaramente ogni frase. Man mano che l'audio avanza, le frasi ascoltate in ogni momento vengono evidenziate nella trascrizione, rendendo l'esperienza più semplice.

Apple afferma che il suo nuovo prodotto Podcast mira principalmente ad aumentare l'accessibilità dei contenuti. “La distribuzione di podcast in Apple Podcasts si basa sull'impegno di Apple nel creare prodotti e servizi per tutti”, ha affermato Sarah Herlinger, direttore delle politiche e delle iniziative globali di accessibilità dell'azienda.

La trascrizione di Apple Podcast è utile anche per imparare altre lingue, seguire podcast in ambienti rumorosi o molto silenziosi ed estrarre facilmente citazioni.

Come attivare e creare trascrizioni in Apple Podcast

Per accedere alla trascrizione di un episodio in Apple Podcast, vai nell'angolo in basso a destra dello schermo Ora gioca, all'interno dell'applicazione. Sebbene i testi siano disponibili in quattro lingue, la piattaforma non può tradurli.

Apple genererà la trascrizione per ciascun podcast pochi minuti dopo che i creatori hanno caricato il proprio audio. I creatori possono anche fornire alla piattaforma i propri script tramite RSS, se preferiscono. Una guida per i creativi È disponibile dalla piattaforma ufficiale.