Aree segrete del Disco Indaco per Pokemon Scarlatto e Viola

Il Disco Indaco in Pokémon Scarlatto e Viola nasconde alcuni segreti, incluse intere regioni che potresti aver trascurato. Qui vi lasciamo alcuni di quelli più curiosi e come accedervi.

Pokémon Scarlatto e Viola hanno aggiunto una quantità significativa di contenuti con i loro DLC. Disco indaco. Ci sono tante nuove avventure da vivere, ma una volta che visiterai tutte le nuove aree, saprai che hai ancora qualche segreto da scoprire.

In questa guida ti spieghiamo come accedere a due di questi Aree segrete Dal disco indaco Pokemon scarlatto e viola Che non puoi perderti, perché è pieno di cose che sarai molto grato di avere.

Aree segrete nel Disco Indaco di Pokémon Scarlatto e Viola che probabilmente non conosci

Uno dei luoghi più curiosi si trova nel Fossato di Paldea. La grotta piena di cristalli nasconde un'area sbloccabile piena di tesori. Per raggiungerlo bisogna avanzare attraverso le gallerie fino al pozzo a spirale.

Prima di scendere, devi saltare e andare a destra per passare attraverso un varco. Giù (e dopo il salto utilizzando la modalità aereo) Troverai Garchomp Onestamente forte dovrai sconfiggere. Se ci riesci, la porta si aprirà da qualche parte nel buco.

Esci dal pozzo a spirale e sali su un cristallo che sembra quasi una cascata. Ci sono molti articoli che ti aspettano lì e quando diciamo quantità intendiamo una quantità enorme. Sai, distruggere il tesoro senza tante cerimonie.

Anche se c'è ancora un'area, non preoccuparti, è facile da raggiungere. Hai solo bisogno dell'abilità di volare. Quando ce l'hai, devi semplicemente farlo Sali nei cieli della Blueberry Academy e conquista la gigantesca sfera di cristallo.

Atterra in alto per ottenere tre oggetti molto interessanti: un piatto d'oro, teraliti da 50 stelle e una toppa di abilità. Ciò che puoi ottenere non è cosa da poco.

