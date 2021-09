Armova e Ibacetta in viaggio in Italia per giocare il Mondiale U21

La squadra di pallavolo maschile argentina under 21 partirà questo giovedì da Ezeiza dal Gruppo E dei Mondiali Under 21, diretto da Martin Lopez e con atleti del programma ad alte prestazioni Manuel Armova e Lucas Ipazetta. Segreteria del gioco.

Il campionato è condiviso con la Bulgaria, che ospita le squadre B e D, in Italia la città di Cagliari ospita il girone A, e Carbonia nel girone C con Argentina, Iran, campioni del mondo in carica, Marocco e Belgio.

All’ultimo Mondiale di questa categoria, il Bahrain è arrivato 5° nel Bahrain 2019, battendo l’Italia 3-2 in finale. Il 3° posto è andato al Brasile, lasciando la Russia 4° dal 3° allo 0°. Il gruppo dei giocatori è già sotto i 23, mentre quelli che giocheranno in questa Coppa del Mondo, provengono da sotto i 19 e partecipano ai Mondiali 2019 in Tunisia. In quell’occasione, campione d’Italia, il secondo posto è andato alla Russia, il bronzo all’Argentina, che ha battuto 3-1 l’Egitto al 3° posto. La squadra medaglia di bronzo ha solo due cambiamenti da affrontare in questa Coppa del Mondo in Italia.

Il gruppo C, formato dall’Argentina, giocherà a Carbonia, in Sardegna. Il campionato inizia giovedì 23 settembre e termina il 3 ottobre. L’Argentina farà il suo debutto in nazionale giovedì 23 alle 11 contro il Marocco. Il giorno successivo alle 14:00 affronteranno l’Iran, il rivale più duro del girone, mentre sabato 25 alle 11 affronteranno il Belgio nella gara di apertura. Le prime due di ogni zona avanzeranno ai quarti di finale e le restanti due giocheranno dalle 9 alle 16.

Appuntamento Girone C – Carbonia (ITA)



Giovedì 23 settembre (ora dell’Argentina)



11:00 – Argentina vs Marocco

14:00 – Belgio vs Iran

venerdì 24 settembre



11:00 – Belgio vs Marocco

14:00 – Argentina vs Iran

sabato 25 settembre

11:00 – Argentina vs Belgio

14:00 – Iran vs Marocco

Gruppi



Gruppo A (Cagliari): Italia, Egitto, Repubblica Ceca e Thailandia

Gruppo B (Sofia, Bulgaria): Bulgaria, Cuba, Bahrain, Polonia

Gruppo C (Carbonia): Iran, Argentina, Marocco, Belgio

Gruppo D (Sofia, Bulgaria): Russia, Brasile, Camerun, Canada.