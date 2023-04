Arzabal e la difficile situazione di Monagas

ESPN. comLettura: 3 minuti.

Ci sono giorni in cui Irrazábal non può nemmeno allenarsi con i suoi compagni di squadra. @dipendente

Yonatan Arzabal Ho parlato della complessa situazione in cui vive Monaco Venezuela, il cui allenatore JHoney Ferreira ha deciso di non contare più sul 35enne portiere uruguaiano senza dare alcuna spiegazione.

“E’ una situazione complicata quella in cui mi trovo, non sono stato convocato al Monagas e sto cercando di trovare una via d’uscita. Sono cose che succedono nel calcio e spesso vengono sorvolate; disse Irrazbal Sport Carve 1010 p.

L’ex portiere del Defensor Sporting, Ciro, Rentistas e Tampico Madero dal Messico ha raccontato: “A dicembre il mister (Ferreira) mi ha chiamato per venire. Avevo un altro anno di contratto con l’Albion in Uruguay e anche Chavo Diaz mi aveva chiamato per andare al River, ma ho deciso con il mio compagno di andare al Monagas , per poter giocare di nuovo la Copa Libertadores.; Economicamente non era prolifico, ma non era male. Il mio compagno ha lasciato il suo lavoro in Uruguay e abbiamo deciso di venire.

“Ho fatto un ottimo pre-campionato, giocando amichevoli in Bolivia da titolare, e quando sono tornato in Venezuela abbiamo affrontato il Deportivo La Guaira a Caracas nel primo turno del torneo. Abbiamo finito 0 a 0con possibilità di vincere la partita e Sosta individuale a 15 minuti dalla fine. Fin qui tutto bene. Ma dopo quella prima partita con La Guaira, l’allenatore e guatemalteco Rodrigo Saravia mi ha chiamato e ci ha tenuto una conferenza in cui ci ha detto che non avrebbe più contato su di noi dopo il secondo appuntamento”, ha detto Irrazábal.

“Mi ha detto che avrebbe preso un altro portiere straniero, un Mosquera panamense, e mi ha chiesto cosa volevo fare. Sono rimasto sorpreso perché sono stati loro ad ingaggiarmi. Ora sono completamente separato, mi hanno fatto correre al di fuori.” E non posso commentare altro perché ho nominato il mio avvocato (Felipe Vazquez, Uruguay) ”, ha spiegato il portiere.

Irrazabal ha indicato di non aver visto arrivare questa situazione, ma dopo che è successo, ha cercato ulteriori informazioni e ha trovato precedenti simili con questo allenatore venezuelano.

“L’allenatore lavora nel club dal 2016, è stato campione nel 2017 (ha guidato Carabobo nel 2019) e ha un buon rapporto con il presidente, non posso dire di più”, ha detto il calciatore uruguaiano.

Di fronte a questa situazione, Irrazábal ha detto che lui e Saravia hanno cercato di lasciare Monagas, consentendo al centrocampista guatemalteco di tornare nel suo paese poiché il mercato dei trasferimenti era ancora aperto.

Nel suo caso, il portiere non può più entrare in una squadra della prima divisione dell’Uruguay. “Sì, ero molto vicino ad andare a Cerrito per giocare in seconda divisione, ma non è successo. Ora mi alleno con il Monagas, tranne a volte quando il mister dice che devo correre fuori, ma perdo la competizione”.

“Quello che mi resta è aspettare a metà anno, ha detto Irrazábal, che ha confermato di non dire più una buona giornata con l’allenatore Ferreira.perché al terzo giorno che il tecnico non gli ha risposto, non lo ha più salutato.

A sua volta, il portiere ha detto di essere riuscito a riscuotere lo stipendio, e ha apprezzato il sostegno ricevuto dall’Uruguay, mostrando, ad esempio, le lettere del suo ex allenatore Alejandro Capoccio, che ogni settimana gli chiede come sta.