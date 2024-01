Asus ROG presenta i nuovi laptop Zephyrus e Strix e l'ecosistema BTF di PC personalizzati

Asus ha aggiornato il suo catalogo di laptop da gioco ROG con i nuovi modelli Zephyrus e Strix e l'ecosistema Advanced Back to the Future (BTF) per l'organizzazione di build desktop personalizzate. L'azienda taiwanese ha tenuto martedì il suo evento “For those Who Dare: Transcendence”, nell'ambito del Consumer Electronics Show CES di Las Vegas, negli Stati Uniti, dove ha presentato nuovi modelli di laptop da gioco. Nello specifico, Asus ROG ha introdotto i nuovi Zephyrus G14 e G16, realizzati con uno chassis in alluminio “high-grade”, che li rende più leggeri e resistenti, e disponibili nei colori Eclipse Grey e Platinum White. Dispone inoltre di una barra luminosa LED Slash Lighting personalizzabile. L'azienda ha evidenziato che questi PC includono pannelli OLED ROG Nebula Display, in entrambi i casi con rapporto di aspetto 16:10, certificazione VESA DisplayHDR True Black 500 e rapporto di contrasto di 1.000.000:1. Hanno anche la tecnologia Dolby Atmos e telecamere HD integrate. Il modello Zephyrus G14 è dotato di un pannello 3K con una frequenza di aggiornamento di 120Hz ed è alimentato da un processore AMD Ryzen 9 8940H, mentre lo Zephyrus G16 ha un display 2.5K a 240Hz e processori fino a Intel Core Ultra 9 185H. Entrambi sono dotati di GPU NVIDIA GeForce RTX e di una varietà di soluzioni di raffreddamento intelligente ROG. Asus ROG ha anche aggiornato la serie Strix SCAR con i modelli ROG Strix SCAR 16 e SCAR 18, dotati di un processore Intel Core i9 14900HX, fino a una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 4090 e una gamma di soluzioni di raffreddamento, incluso il design termico con Conductonaut. metallo liquido Extreme su CPU, GPU, tecnologia Tri-Fan e ventilazione ambientale. Questi laptop sono inoltre dotati del display ROG Nebula con pannello Mini LED con risoluzione 2,5K (2560 x 1600) a 240 Hz, che offre un rapporto schermo-corpo fino al 90% e audio Dolby Atmos con quattro altoparlanti. Hanno anche Thunderbolt 4, LAN da 2,5 Gb/s, WiFi 6E e una batteria da 90 Wh con ricarica USB-C da 100 W. Cresce anche la famiglia Strix con i modelli ROG Strix G16 e G18 dotati di processore Intel Core i9 14900HX e fino a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 per laptop. Hanno anche display ROG Nebula da 2,5K a 240 Hz con Dolby Vision HDR e audio Dolby Atmos. Le funzionalità focalizzate sui giocatori includono un trackpad di grandi dimensioni, tasti freccia grandi, supporto Thunderbolt 4, tastiera con illuminazione RGB per tasto, LAN da 1 Gb/s, WiFi 6E e una fotocamera HD da 720p. Le funzionalità sono completate da una batteria da 90 Wh e da una ricarica USB-C da 100 W. ECOSISTEMA BTF Alla fine di maggio al Computex, Asus ha presentato una soluzione di connettori nascosti chiamata BTF, pensata per chi assembla desktop personalizzati, in modo che possano dare priorità all'estetica e al sistema riducendo la visibilità dei cavi nella parte anteriore. Ora, l'azienda taiwanese ha annunciato l'ecosistema ROG Advanced BTF, che include la scheda madre ROG Maximus Z790 Hero BTF, la scheda grafica ROG Strix GeForce RTX 4090 BTF e lo chassis ROG Hyperion BTF, tutti componenti con un design incentrato sulla facilitazione del processo di gioco. . Componenti meno estetici mimetici. Display e accessori Asus ha introdotto anche tre nuovi display della famiglia ROG Swift OLED, incluso il modello PG39WCDM che offre un pannello curvo ultrapanoramico 800R da 39 pollici, con una risoluzione di 3440 x 1440 pixel e una frequenza di aggiornamento di 240 Hz. E anche il PG32UCDP, un doppio monitor con un booster di frequenza di aggiornamento che consente agli utenti di passare da 4K, 240Hz a FHD, 480Hz in qualsiasi momento; E il PG27AQDP che, come ha spiegato Asus, è il primo monitor da gioco OLED a 480 Hz al mondo. Allo stesso modo, ha svelato nuovi accessori ROG che “ridefiniscono l'esperienza di gioco”, come il microfono ROG Carnyx, con capsula a condensatore da 25 mm, frequenza di campionamento di 192kHz/24 bit e diagramma polare cardioide per registrazioni singole. Un'altra innovazione è il ROG Keris II Ace Mouse, l'ultima aggiunta alla gamma Ace Esports, che presenta una forma ergonomica e un peso di 54 g appositamente progettati per i giocatori di sparatutto in prima persona. E anche la tastiera compatta ROG Falchion RX a basso profilo, un'evoluzione della Falchion che dispone di interruttori ROG RX a basso profilo, che forniscono una sensazione fluida e lineare. E le cuffie ROG Cetra True Wireless SpeedNova, dotate di connettività wireless stabile a bassissima latenza (2,4 GHz e Bluetooth), con audio ad alta risoluzione a 24 bit/96 kHz, microfoni a conduzione ossea AI e ANC adattivo. Ma