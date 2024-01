I nuovi televisori OLED Z95 e Z93 di Panasonic integrano Fire TV e miglioramenti delle immagini con il chip HCX PRO AI MK II

Panasonic ha presentato la sua nuova generazione di televisori OLED di punta Z95 e Z93, che integrano il sistema operativo Fire TV e migliorano la qualità delle immagini e del suono integrando il nuovo processore HCX PRO AI MK II e il pannello Master Oled Ultimate.

Nell'ambito del CES 2024, l'azienda tecnologica giapponese ha presentato i suoi nuovi modelli di smart TV progettati per migliorare l'esperienza dell'utente, in questo caso fornendo accesso a servizi di streaming, applicazioni, canali live e semplici consigli personali.

In questo senso, Panasonic ha presentato i televisori Z95A e Z93A, attraverso i quali “oltre a fornire immagini e audio eccellenti”, mira a offrire un'esperienza di scoperta dei contenuti migliorata grazie all'integrazione del sistema operativo Fire TV.

Allo stesso modo, come sottolineato dall’azienda in un comunicato, i nuovi televisori Z95A e Z93A fungono da hub di gestione della casa intelligente, poiché sono compatibili con i dispositivi abilitati Alexa. Allo stesso modo, è compatibile con la connettività Apple AirPlay e HomeKit.

Una delle funzioni evidenziate dall'azienda tecnologica è il controllo vocale a lungo raggio di Panasonic con Alexa. Attraverso questa funzionalità, gli utenti possono facilmente avviare applicazioni, riprodurre musica, cercare titoli o persino controllare la casa intelligente, senza dover utilizzare il telecomando, semplicemente utilizzando i comandi vocali.

Inoltre, i televisori Z95A e Z93A possono essere utilizzati anche come display dinamici quando non vengono utilizzati per guardare contenuti. Questo grazie alla modalità Fire TV Ambient Experience, attraverso la quale lo smart display può fornire accesso a gallerie fotografiche, visualizzare foto personali o informazioni come calendari o promemoria utilizzando i widget Alexa.

Panasonic ha anche implementato le proprie funzioni nel sistema operativo, come la funzione Penta Turner per la ricezione avanzata delle trasmissioni. Oltre al satellite, al cavo e all'antenna supporta anche la ricezione Internet (IPTV) e la rete domestica (TV>IP).

Miglioramenti nella qualità dell'immagine e del suono

Panasonic ha inoltre evidenziato miglioramenti nella qualità dell'immagine e del suono sui televisori Z95A e Z93A, grazie al nuovo processore integrato HCX Pro AI MK II, insieme a un design del pannello più luminoso, Master Oled Ultimate.

Nello specifico, il modello Z95A utilizza un modulo pannello Master OLED Ultimate, dotato di un “Micro Lens Array” e di una configurazione di gestione termica multistrato sviluppata internamente. Ciò si traduce in un pannello che offre “luminosità senza precedenti” grazie a un migliore controllo e gestione del calore del dispositivo.

Da parte sua, il potente processore HCX AI MK II guida il motore 4K Remaster. Con questo, Panasonic ha assicurato di migliorare la luminosità delle immagini in streaming. Inoltre, è anche in grado di combinare l’intelligenza artificiale (AI) con modelli matematici per ottenere immagini “nitide e naturali”.

Allo stesso modo, con il nuovo processore, Panasonic ha anche chiarito che entrambi i televisori sono compatibili con Dolby Vision IQ Precision Detail. Cioè un sistema di miglioramento dell'immagine che fa risaltare i dettagli regolando i livelli di luce in ogni area dello schermo, senza aumentare la luminosità per non distorcere l'immagine.

Per utilizzare questa tecnologia, i televisori Z95A e Z93A sono dotati di sensori di luce ambientale, basati sulla luminosità percepita della stanza, per regolare l'immagine sullo schermo, garantendo “dettagli fini, anche nelle scene più buie”.

Per quanto riguarda l'audio dei nuovi televisori, l'azienda tecnologica ha spiegato che include la tecnologia 360 Soundscape Pro, che Technics ha calibrato in modo che il contenuto venga visto e ascoltato esattamente come previsto dai suoi produttori. In questo modo, Z95A e Z93A includono altoparlanti omnidirezionali e compatibilità Dolby Atmos. Con tutto ciò, gli utenti possono godere di un suono 3D coinvolgente.

Funzionalità avanzate per i giocatori

Panasonic ha inoltre confermato di continuare a concentrarsi sullo sviluppo di tecnologie e funzioni volte a migliorare l'esperienza degli utenti di videogiochi. In questo contesto, i nuovi schermi OLED di Panasonic forniscono una frequenza di aggiornamento di 144 Hz per un'esperienza di gioco “performante e più realistica”, grazie al processore HCX AI MK II.

Questa è una versione aggiornata del sistema “Game Mode Extreme” progettata per i giochi e per supportare le console e i PC più recenti. Nello specifico, con 144 Hz, fornisce più fotogrammi al secondo per offrire un gameplay più veloce e fluido. Include anche miglioramenti alla tecnologia Dolby Vision Gaming, che è stata modificata per supportare frequenze fino a 144 Hz.

Un'altra caratteristica offerta dai televisori Z95A e Z93A ai giocatori è la modalità True Game, che regola le immagini migliorando la precisione del colore, comprese le regolazioni del bilanciamento del bianco e della scala di grigi.

In termini di suono, include anche la modalità specializzata per giochi di ruolo (RPG) e sparatutto in prima persona (FPS), in cui viene creato un paesaggio sonoro 3D per aiutare a creare un “gioco di strategia”, con importanti segnali audio come ad es. Passi, che sono importanti nei giochi di tiro.

Il nuovo obiettivo LUMIX S piccolo e leggero

Oltre ai nuovi televisori, Panasonic ha introdotto un nuovo obiettivo che completa la gamma fotografica Lumix. Questo è il LUMIX S 100mm F2.8 MACRO (S-E100), che l'azienda definisce “l'obiettivo a lunghezza focale fissa più piccolo e leggero al mondo” e pesa 298 grammi.

Il nuovo target è progettato secondo gli standard del sistema L-Mount e l'azienda ha spiegato in dettaglio che il nuovo target è stato prodotto con un nuovo design ottico e un attuatore lineare bifase di nuova generazione.

L'obiettivo LUMIX S consente maggiore movimento e flessibilità quando si scattano foto. Offre inoltre un nuovo meccanismo di messa a fuoco che offre prestazioni superiori. Cioè, ha una messa a fuoco automatica più veloce e precisa.

Allo stesso modo, una lunghezza focale di 100 metri consente immagini ravvicinate “a grandezza naturale”, mentre l’utilizzo dell’apertura F2.8 per immagini “ad alta risoluzione”.