Attacchi a Gaza, morti, notizie e altro ancora

Gli Stati Uniti stanno aumentando la pressione su Israele affinché compia maggiori sforzi per proteggere i civili dopo la ripresa delle operazioni di combattimento a Gaza.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha ribadito sabato che il sostegno americano a Israele è “non negoziabile” nelle sue osservazioni in un forum in California, ma ha anche sottolineato che la protezione dei civili a Gaza è fondamentale per il successo a lungo termine di Israele contro Hamas.

“Ho imparato una o due cose sulla guerra urbana mentre combattevo in Iraq e guidavo la campagna per sconfiggere l’Isis… La lezione non è che si può vincere nella guerra urbana proteggendo i civili”, ha detto Austin. puoi vincere una guerra solo proteggendo i civili”.

“Vedi, in questo tipo di combattimento, il centro di gravità è la popolazione civile. Se la spingi tra le braccia del nemico, scambi la vittoria tattica con la sconfitta strategica.

Ha aggiunto: “Ho ripetutamente chiarito ai leader israeliani che proteggere i civili palestinesi a Gaza è una responsabilità morale e una necessità strategica”.

Israele sta bombardando la Striscia di Gaza dopo la rottura della fragile tregua di venerdì, durante la quale sono stati rilasciati decine di ostaggi.

I commenti di Austin fanno eco a quelli del vicepresidente americano Kamala Harris, che sabato scorso aveva affermato che “un gran numero di palestinesi innocenti sono stati uccisi”.

Ha aggiunto: “Mentre Israele continua a raggiungere i suoi obiettivi militari a Gaza, crediamo che Israele debba fare di più per proteggere i civili innocenti”.

Il numero delle vittime è aumentatoI raid israeliani su Gaza hanno ucciso almeno 15.207 persone e ne hanno ferite almeno altre 40.652, ha detto sabato il dottor Ashraf Al-Qudra, portavoce del Ministero della Sanità a Gaza controllato da Hamas. Almeno il 70% dei morti sono donne e bambini.

Il blocco israeliano della Striscia palestinese ha causato gravi carenze di cibo, carburante e medicine, sovraccaricando il sistema sanitario e lasciando 2,2 milioni di abitanti di Gaza a rischio di siccità e carestia.

L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) stima che circa 1,8 milioni di persone siano sfollate a Gaza dal 7 ottobre. Le organizzazioni per i diritti umani hanno affermato che gli attacchi israeliani contro i civili costituiscono un crimine di guerra, così come la loro evacuazione forzata.

