Israele espande le sue operazioni di terra e avanza verso il sud di Gaza

Israele afferma: “Abbiamo inseguito Hamas nel nord, come faremo ora nel sud”.

Oggi, lunedì, dozzine di carri armati israeliani sono entrati nel sud della Striscia di Gaza Jean YounesLo hanno riferito testimoni all’Afp. Sono stati visti anche mezzi corazzati ed escavatori. L’esercito israeliano ha annunciato che durante le sue operazioni a Gaza, circa 200 “obiettivi terroristici” di Hamas sono stati attaccati durante la notte.

L’esercito israeliano afferma di aver localizzato infrastrutture terroristiche nelle scuole di Gaza.

Le autorità israeliane hanno pubblicato un elenco dei nomi di 15 civili uccisi da Hamas, i cui corpi si trovano ancora nella Striscia di Gaza.

La capo del Comitato internazionale della Croce Rossa ha definito “insopportabili” le sofferenze di Gaza durante la sua visita nella Striscia. Ha aggiunto: “È inaccettabile che i civili non abbiano un posto sicuro dove andare a Gaza e, con il blocco militare in atto, non è attualmente possibile nemmeno un’adeguata risposta umanitaria”. Mirjana Spoljaric Eger.

Separatamente, la Germania ha esortato Israele a garantire una protezione “realistica” ai civili a Gaza

Un portavoce del ministero degli Esteri tedesco ha detto: “Ciò che ci aspettiamo da Israele è che non solo spinga i civili a lasciare la zona di pericolo, ma sia anche in una posizione realistica per trovare rifugio sicuro altrove”. Sebastiano Pescatore In una normale conferenza stampa.

Centinaia di migliaia di palestinesi sono fuggiti nel sud Ora pesanti bombardamenti L’esercito israeliano ha indicato che intende espandere le sue operazioni di terra per eliminare i leader di Hamas e le sue infrastrutture.

I loro attacchi si sono concentrati per diversi giorni nel sud, nel settore di Khan Yunis.

I palestinesi sfollati, costretti a fuggire nel sud della Striscia di Gaza, soffrono quotidianamente i bombardamenti aerei, che provocano ogni giorno molti morti e feriti.

Lo ha detto Ashraf Al-Qudra, portavoce ufficiale del Ministero della Sanità a Gaza, nel suo ultimo aggiornamento Almeno 15.899 palestinesi Sono stati uccisi negli attacchi israeliani dal 7 ottobre.