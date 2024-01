Banca Mondiale e banche regionali aumentano i finanziamenti per il clima da Investing.com

Washington, DC – Compiendo un passo importante nella lotta al cambiamento climatico, il Gruppo della Banca Mondiale ha annunciato che intende aumentare il suo finanziamento annuale per progetti climatici di 9 miliardi di dollari, portando tale importo al 45% del suo budget. Questo impegno fa parte della risposta della comunità finanziaria globale agli accordi della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26), che mirano ad aumentare la resilienza dei paesi alle sfide legate al clima.

Anche la Banca asiatica di sviluppo ha delineato un piano ambizioso, impegnandosi a investire 100 miliardi di dollari entro il 2033 per rafforzare la risposta della regione Asia-Pacifico ai cambiamenti climatici. Si prevede che questo investimento supporterà varie iniziative, dalla riduzione delle emissioni all’adattamento delle infrastrutture per resistere a eventi meteorologici estremi.

Allo stesso modo, il Gruppo della Banca interamericana di sviluppo si è posto l’obiettivo di raccogliere 150 miliardi di dollari per facilitare la transizione dell’America Latina verso un’economia verde. L’IDB si concentra sulla conservazione e sulla gestione sostenibile della foresta amazzonica, un bioma fondamentale per la biodiversità globale e lo stoccaggio del carbonio.

Le banche multilaterali di sviluppo hanno concordato collettivamente di sospendere il rimborso del debito durante l’emergenza climatica. La misura mira a fornire un aiuto finanziario ai paesi colpiti da disastri naturali, consentendo loro di dare priorità agli sforzi di ripresa immediata senza sostenere l’onere aggiuntivo del rimborso del debito.

Inoltre, le banche multilaterali di sviluppo stanno collaborando per standardizzare la rendicontazione sui finanziamenti per il clima. L’obiettivo è creare un quadro trasparente e coerente che attiri gli investimenti del settore privato. In tal modo, queste banche mirano a stimolare la crescita economica sostenibile e a garantire che i flussi finanziari siano allineati con percorsi di sviluppo a basse emissioni di carbonio e resilienti al clima.

