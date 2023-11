Bing Chat non si chiama più Bing Chat. Ora si chiama Copilot e ha una versione commerciale con Copilot Pro

L’impegno di Microsoft verso l’intelligenza artificiale generativa è enorme. L’investimento multimilionario in OpenAI continua a dare i suoi frutti e con l’introduzione di Microsoft 365 Copilot arrivano ora miglioramenti a questa piattaforma, ma anche un importante cambiamento nel branding e nelle opzioni per il futuro di Bing.

L’azienda lo ha annunciato all’evento Microsoft Ignite 2023 Bing Chat smette di chiamarsi così e diventa semplicemente il tuo copilota. Inoltre, la versione business di Bing Chat Enterprise si chiamerà d’ora in poi Copilot Pro, e in questa versione viene prestata particolare attenzione alla protezione dei dati aziendali affinché non accada ciò che abbiamo già visto con ChatGPT.

La famiglia Copilot di Microsoft offre diverse opzioni per soddisfare esigenze diverse.

Questi cambiamenti di nome riguardano anche il già citato Microsoft 365 Copilot, che si chiamerà Copilot for Microsoft 365, ma oltre a tutti questi prodotti, entrambi Studio del copilota Come Copilot per il servizio per gli utenti aziendali.

Copilot Studio è, come sottolinea Microsoft, una soluzione “low-code” (ovvero la programmazione è appena necessaria) che ci consente di risolvere tre problemi principali. Il primo è connettere Copilot ad altri dati utilizzando plugin e GPT come SAP o Workday. Il secondo è “curare” i flussi di lavoro personalizzati. Terzo, gestiscilo tramite il pannello di controllo.

Nel frattempo, ha vinto Copilot per Microsoft 365, simile a ChatGPT integrato nella suite Office. Lo fa ad esempio con Nuovo profilo copilotache ti permette di configurare il comportamento di questo chatbot in modo più personalizzato.

Un’altra novità di questo software Copilot è la sua integrazione con Teams, consentendo a questo sviluppo di rispondere a domande relative alla riunione o fornire informazioni durante la stessa, senza necessità di registrazione o trascrizione, ma in modo più privato, poiché le interazioni non vengono registrate.

I miglioramenti si estendono al resto delle applicazioni della suite per ufficio. In Outlook, questo software di intelligenza artificiale consentirà, ovviamente nella primavera del 2024, Creare riepiloghi per prepararsi alle riunioni Sarà responsabile della gestione degli inviti ai partecipanti. Potrai anche estrarre informazioni importanti dal thread della conversazione per creare un riepilogo che includa le informazioni più importanti.

In Word potremo chiedere a Copilot, ad esempio, quando abbiamo apportato una determinata modifica a un documento o chi ha apportato questa modifica, mentre in Excel avremo accesso ad attività complesse, soprattutto se utilizziamo Python con Excel, che ci darà accesso a analisi dei dati Particolarmente potente.

A tutte queste notizie si aggiungono altri annunci dell’evento Ignite. Le squadre ora offrono A Nuova opzione di isolamento acustico Per migliorare la qualità della conversazione, oltre a cambiare lo sfondo (in Teams Premium) per “ridisegnare” il tuo mondo durante le videochiamate. Clipchamp, il successore del leggendario MovieMaker, è diventato più potente anche nella sua edizione enterprise.

Ci troviamo quindi di fronte a una vera e propria valanga di annunci che perseguono lo stesso obiettivo: integrare tutte le capacità dell’intelligenza artificiale generativa nei prodotti e servizi Microsoft, sia quelli rivolti agli utenti finali sia, soprattutto, quelli destinati agli ambienti business.

