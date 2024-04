Blackmagic rilascia la versione 1.3 dell'app Blackmagic Camera

Applicazione fotocamera Blackmagic Progettazione della magia nera Che ti consente di applicare parametri di controllo video professionali alla fotocamera del tuo iPhone, catturare video e integrare contenuti nel tuo flusso di lavoro Blackmagic Cloud, riceve importanti miglioramenti nella versione 1.3: monitoraggio audio, controlli di messa a fuoco aggiuntivi, compatibilità con obiettivi da 48 mm…

Versione 1.3 Macchina fotografica Blackmagic Rilascia nuove funzionalità come previsto Supporta il monitoraggio audio Sulle cuffie collegate, abilitare questa funzione tramite dispositivi cablati o Bluetooth. Un altro miglioramento correlato è Nuovi controlli di messa a fuoco della fotocamera Per poter modificare la messa a fuoco dell'obiettivo durante lo scatto. In questo modo, gli utenti possono passare gradualmente tra 3 punti AF preimpostati in primo piano o sullo sfondo, consentendo di attirare l'attenzione dello spettatore su diversi elementi.

Blackmagic Camera 1.3 aggiunge anche il supporto per Obiettivi da 48 mm Su iPhone 14 Pro e 15 Pro, permette di avvicinarsi agli oggetti con maggiore facilità e stabilità. Inoltre, l'interfaccia ha un migliore accesso all'elenco dei progetti nella scheda multimediale.

Altre novità degne di nota del sistema sono le piccole animazioni quando si passa da una all'altra Posizioni orizzontali e verticali; IL Riduci la latenza Da sorgenti video HDMI o la possibilità di visualizzare il nome della clip, la bobina, la scena e i dettagli della ripresa su un file Display HDMI esterno durante la registrazione.

Ti è piaciuto questo articolo? Iscriviti al nostro feed RSS e non perdere mai nulla.

Altri articoli su Blackmagic