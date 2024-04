Il colore arriva sui nuovi e-reader Rakuten Kobo

Il progresso tecnologico non si ferma mai. Né per i grandi né per i piccoli. Se l'arrivo degli e-reader fu una rivoluzione qualche anno fa, ora lo è nell'accesso dei colori ai loro schermi riducendo i tempi di caricamento ed espandendo i loro processori. Ed è esattamente quello che ha fatto Rakuten Kobo Con i nuovi e-reader in vendita Il prossimo 30 aprile ma cosa Da oggi puoi preordinare per averlo.

La nuova gamma di e-reader di Rakuten Kobo

I loro nomi sono Colore Clara, colore Bilancia e colore Clara BW. Tre dispositivi che migliorano i dispositivi precedenti (Clara 2E e Bilancia 2) e aggiunto agli altri tre (Nia, saggio E Elipsa 2E) che possiede già la firma e che attualmente utilizzano quasi esclusivamente 70 milioni di persone nel mondo. Lo ha spiegato così alla stampa Francesco CaleroDirettore nazionale di Rokuten Kobo in Spagna, presentando le novità di questi e-book.

Alcuni dispositivi stanno migliorando Per un argomento logico di sviluppo In risposta al crescente numero di Lettori di fumetti, graphic novel e fumetti. Per tutti, secondo l'esperto. “La lettura a colori aumenta l'immersione narrativa, migliora la comprensione della trama e l'apprezzamento della sua qualità artistica.”.

Un taccuino contenente 24.000 e-book

Quindi, l’innovazione definitiva di questi nuovi e-reader è proprio questa Due di loro combinano i colori nei loro display. Il gioiello della corona è Colore Kobo Bilancia (€ 229,99), offerto come Un ibrido tra un e-reader e un notebook Puoi disegnarci sopra o scriverci delle note Penna elettronica Kobo Stylus 2. Queste annotazioni possono essere sincronizzate ed esportate tramite Drive o Dropbox, in modo che possano essere condivise

Con uno schermo da 7 pollici, ha una capacità di Memoria da 32GB, che si traduce in 24.000 e-book, 150 audiolibri o una combinazione di entrambi. Oltre all'inchiostro a colori, ha anche una batteria più grande, più memoria (1 GB) e un processore migliore e più veloce rispetto alla precedente Libra 2.

16 GB di capacità e uno sguardo al futuro

E per coloro che non hanno bisogno di molte funzionalità ma non vogliono rinunciare alla lettura dei colori, l'azienda offre Colore Kobo Clara (159,99 euro). Un e-reader che migliora anche le prestazioni del modello precedente e ne mantiene l'efficienza Capacità di 16 GB Con spazio per 12.000 libri, 75 audiolibri o una combinazione di entrambi. Sebbene non sia compatibile con uno stilo, consente di sottolineare il colore “Qualità molto buona considerando che lo schermo chiaramente non è LTC”Calero spiega.

Infine, dovremmo parlare della terza, anch'essa nuovissima, aggiunta al portafoglio Rakuten Kobo. E quello più cambiato rispetto ai suoi predecessori lo è Clara PW (139,99 euro) cosiddetto «Punto di ingresso del dominio» Quale Batte il Kobo Clara 2E in quasi ogni aspetto. Migliora il display touchscreen, la risoluzione (da 212 ppi a 300 ppi), espande il processore fino a 16 MHz, raddoppia la larghezza di banda e raddoppia la memoria portandola a 512 MB.

Tre miglioramenti comuni ai nuovi e-reader Rakuten Kobo

Ciò che accomuna tutti e tre i libri è il design ergonomico, con un tocco davvero gradevole; Controllo della luce blu e Schermate personalizzabili. Questi ti danno la possibilità di scegliere tra la posizione o il modo in cui viene girata la pagina, l'intensità della luce e la posizione attivare la modalità notturna, Con sfondo nero e lettere bianche. Opzione davvero buona per Ridurre l'affaticamento degli occhi E riduci i disagi ai potenziali compagni.

Un altro punto positivo di questi nuovi e-reader è che sono realizzati in a 85% di materiali riciclati Che comprende per la prima volta A Servizio di riparazione tramite iFixit Che fino ad oggi non esisteva. Qualcosa che sembra difficile da usare a causa dei problemi legati all'acqua poiché tutti e tre resistono 1 ora sott'acqua Ad una profondità massima di due metri.

Tuttavia, il suo utilizzo è particolarmente semplice e molto intuitivo, come nel caso dell'acquisto di e-book tramite la propria piattaforma dove possiamo trovare… Più di 7 milioni di titoli. Permette anche di leggere articoli tramite Bluetooth e di scaricare articoli di giornale o dizionari utilizzando Pocket. Indubbiamente, ci sono alcune opzioni consigliate per tutti quei lettori fisici che vogliono passare alla comodità di un e-book.