Bolsonaro vuole solo testimoniare in Brasile sulla vendita dei gioielli

Brasilia-. L’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro è stato convocato oggi a testimoniare dalla Polizia Federale (PF), che vuole solo essere ascoltato sul presunto piano di vendita illegale di gioielli all’estero.Il politico di estrema destra ha dovuto testimoniare anche sulla diffusione di notizie false (fake news) con uomini d’affari che stavano per ordire un colpo di stato nei messaggi dell’applicazione multipiattaforma WhatsApp, ma gli avvocati della difesa hanno chiesto un rinvio.

Hanno affermato di aver avuto accesso ai fascicoli dell’indagine lunedì scorso e che il materiale è così voluminoso che può essere trattato in un breve periodo di tempo.

Secondo il quotidiano O Globo, l’ex presidente ed ex first lady Michele Bolsonaro e altre sei persone a lui associate risponderanno, in osservazioni simultanee, giovedì al Fronte Nazionale alle domande sulla presunta rete di vendita transfrontaliera di regali ufficiali come orologi e gioielli. .

La strategia degli investigatori è quella di annunciarli individualmente, a partire dalle 11:00 ora locale, per cercare di evitare cluster di rilasci.

È la quinta volta che l’ex capitano dell’esercito viene ascoltato negli ultimi quattro mesi.

Verranno interrogati anche l’ex aiutante di Bolsonaro, il tenente colonnello Mauro Cid, suo padre, il generale Mauro Cesar Lorena Cid, l’avvocato Frederic Wassef, l’ex ministro delle comunicazioni Fabio Wajngarten e i consiglieri Marcelo Costa Camara e Osmar Crivelati.

O Globo sottolinea che le testimonianze verranno rese in un contesto diverso rispetto ad altri tempi.

Dalla scorsa settimana Mauro Cid ha iniziato a rispondere alle domande delle forze dell’ordine e a collaborare alle indagini, mentre venerdì e lunedì scorsi l’aiutante di campo è rimasto presso la sede dell’azienda per circa 16 ore.

Il cambiamento nella strategia di difesa del Cid è emerso dopo che l’avvocato César Bettencourt si è occupato del caso.

Secondo la valutazione degli inquirenti, l’inchiesta sulla vendita di doni ufficiali fatti a Bolsonaro da autorità straniere è quella che ha raggiunto la fase più avanzata e raccoglie il maggior numero di indizi sulla commissione di reati, come lo scambio di lettere e fotografie. Incluse ricevute di vendita e di riacquisto di oggetti di valore.

La Polizia Nazionale ha ottenuto questi oggetti violando il segreto telefonico e remoto, nonché perquisizioni e sequestri autorizzati dal giudice Alexandre de Morais, della Corte Suprema Federale.

I delegati che prenderanno gli otto certificati adesso vogliono sentire una versione di quanto trovato finora.