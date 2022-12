Cesare Zavattini unisce Cuba e l’Italia a 120 anni dalla sua nascita

Cesare Zavattini e il patrimonio culturale tra Cuba e l’Italia sono il risultato del lavoro congiunto del Ministero della Cultura del Cinema e dell’Audiovisivo del Paese europeo e dell’Istituto Cubano di Arte e Industria Cinematografiche. Dal creatore più di sei decenni fa.

Presentato nell’ambito della 43a edizione del Festival Internazionale del Nuovo Cinema Latinoamericano, che si terrà a L’Avana fino all’11 dicembre, questo volume si inserisce nelle azioni del progetto Orisondi Italia-Cuba, pur avvicinandosi a un francobollo. Genitori del Neorealismo.

Secondo Antonio Urrata, uno dei coordinatori del testo, il libro permette di trovare dei punti in comune con la filmografia dell’isola caraibica, soprattutto per la prima generazione di registi e intellettuali che si sono affacciati alla nuova rivoluzione.

In questo senso, Luciano Castillo, direttore della Cineteca delle Grandi Antille, sottolinea l’eredità di Zavattini nei discepoli delle sue opere, come Julio García Espinosa e Tomás Gutiérrez Alia, o il premio Nobel colombiano per la letteratura, Gabriel García Marqueve.

Tra i nomi degli accademici e studiosi che hanno firmato gli articoli ci sono Dario Eduardo Vigano, responsabile della redazione del testo, Orio Calderone, Castillo, Gianluca della Maggiore, Qualtiero di Santi, Rosanna Scatamachia, Simone Tersi e Anastasia Vallesi.

Come hanno descritto gli organizzatori dell’incontro, Zavattini ha esercitato una grande influenza sui più grandi cineasti delle Antille e dell’America Latina perché “era una macchina che ragionava”, ha detto una volta García Márquez.

Dedicato alla figura dell’intellettuale, scrittore, sceneggiatore e poeta, il programma offre l’occasione per rileggere il cinema di Zavattini, intervallando la celebrazione di alcuni capolavori del Neorealismo firmati da lui e da Vittorio de Sica, rivedendo la presentazione del volume.

In questo senso sono Los Niños Miran Nos, Latrons de Bicycletas, Milagro en Milan, Umberto de. e mette in risalto titoli come La Puerta del Cielo, pur affrontando il più ampio campo di osservazione del testo, collegando il cinema e le influenze latinoamericane. Javatini..

