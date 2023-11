Chi dovrebbe vincere il Latin Grammy come Disco dell’anno? votazione! – pittura

Daniele Sanwald*

Undici canzoni sono in competizione per il Latin Grammy Award come Disco dell’anno nel 2023.

I nominati per uno dei premi più prestigiosi della serata sono: “Non è che mi manchi” di Christina Aguilera, “Carretera y manta” di Pablo Alborán, “Déjame crite” di Paula Arenas con Jesús Navarro e “Shakira: Bzrb”. “Concert Sessions, Volume 53” di Bezarab con Shakira, “If You Love Me” di Fonseca e Juan Luis Guerra, “Mientras me curo del cora” di Karol G, “Of All the Flowers” ​​di Natalia Lafourcade, “Brown Eyes” di Lasso e “La Formula” scritta da Maluma e Marc Anthony, “Despicia” scritta da Rosalía e “Coricaminos” scritta da Alejandro Sanz con Danny Ocean.

A differenza della categoria Canzone dell’anno, che premia i cantautori, la categoria Disco dell’anno viene premiata in base alla qualità della registrazione rispetto alla composizione stessa, indipendentemente dal fatto che la canzone sia nuova o registrata in precedenza. Il premio viene assegnato all’artista, al produttore e all’ingegnere del suono.

Quest’anno, il compositore e produttore messicano Edgar Barrera guida la lista dei nominati con 13 menzioni. Seguono Karol G, Shakira e Keten con sette ciascuno. Strano con sei; E Pablo Alborán, Bad Bunny, Maria Becerra, Vid, Dave Koch e Natalia Lafourcade con cinque ciascuno.

I Latin Grammy – che lasceranno gli Stati Uniti per la prima volta per svolgersi giovedì 16 novembre presso il Palazzo dei Congressi e delle Esposizioni FIBES a Siviglia, in Spagna – saranno trasmessi alle 20:00 (ET) negli Stati Uniti su Univision. UniMás e Galavisión, e in Spagna alle 22:30 (ora locale) su Radiotelevisión Española (RTVE). Può essere visto anche su TNT alle 19:30 (MESSICO) / 20:30 (PAN-COL) / 21:30 (VEN) / 22:30 (ARG/CHI).

