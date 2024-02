Chilton supera la dura prova contro Evans e avanza ad Acapulco | Giro dell'ATP

Acapulco

Shelton supera la dura prova contro Evans e avanza ad Acapulco

Kecmanovic ha eliminato Schwartzman

27 febbraio 2024

Ben presto iniziarono i lavori sulla strada principale di Acapulco. Nella prima partita in campo, Ben Shelton è sopravvissuto alla difficile prova del difficile britannico Daniel Evans.

Evans è servito per vincere la partita nel terzo set dopo aver conquistato tre match point. Ma Shelton ha mantenuto i nervi saldi e si è fatto strada nel secondo turno dell'Abierto Mexicano Telcel presentato da HSBC 2-6, 7-5, 7-6 (5) dopo due ore e 45 minuti.

“Sono molto felice di essere qui e spero di poter essere una luce positiva per la gente di Acapulco”, ha detto Shelton, riferendosi alla devastazione causata dall'uragano Otis. “Non ero sicuro di quanto grande sarebbe stata la folla oggi, ma la gente è venuta davvero e questo dimostra il tipo di cultura che hanno qui ad Acapulco, quanto amano questo sport e questo lo rende semplicemente uno degli sport più divertenti. posti dove giocare.”

Dopo aver giocato un primo set caotico e disseminato di errori, Shelton ha trovato la sua partita nel secondo set, portando a un divertente showdown ATP 500. Stranamente – e forse contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare – Shelton ha iniziato vincendo molti punti. Taller contro Evans, che usa il suo rovescio e la sua intelligenza nel tennis per sconfiggere diversi avversari.

Sul 4-5 al servizio e sullo 0/40 nel set decisivo, Evans è riuscito a restare in partita. La grande occasione di Shelton è arrivata sul 15/40, quando ha mancato un tiro di dritto da dietro la linea di fondo. Il 33enne ha rotto il servizio nella partita successiva, ma non è riuscito a chiudere la partita e ha pagato per questo nel tie-break. Shelton ha completato la sua vittoria con un dritto vincente.

“È stata sicuramente una partita difficile per me”, ha detto Shelton. “Dan è un ragazzo che conosco molto bene, nello spogliatoio ci raccontiamo tante barzellette [es un] Un uomo il cui gioco presenta molte sfide. “Quindi essere riuscito a uscire da questa prima partita qui ad Acapulco con una vittoria dopo aver perso il primo set è un grande risultato per me”.

In un altro incontro tra americani e inglesi, gli inglesi avanzarono. Jack Draper ha sconfitto Tommy Paul, settima testa di serie, 6-0, 6-4 in un'ora e 26 minuti.

Questo è stato il terzo incontro Lexus ATP Head2Head dell'anno tra i due e Draper è passato al 2-1 in quegli incontri convertendo tutti e tre i suoi break point secondo le statistiche Infosys ATP.

Nel frattempo, il serbo Miomir Kekmanovic ha fermato il suo ospite, Diego Schwartzman, 6-4, 3-6, 1-6. L'argentino ha guidato per un set e un break di servizio, prima di perdere otto partite consecutive, subendo la sua quarta sconfitta consecutiva a livello di torneo ATP nel 2024.