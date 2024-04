Club del Libro: 4 libri per viaggiare in Italia

Leggere è un ottimo modo per viaggiare e conoscere altri paesi. In questa edizione di Book Club visitiamo quattro luoghi della bellissima Italia: Roma, Firenze, Potoscino e Sorrento.

Chiudi le valigie!

Sei giorni a Roma

Un crollo costringe Emilia a recarsi da sola a Roma per guarire il suo cuore. Nella capitale italiana incontra John, un giovane architetto che fugge da New York dopo un terribile evento. Entrambi hanno bisogno di un cambiamento nella loro vita e può essere una nuova occasione per iniziare sei giorni all'insegna della musica, dell'arte, del cibo e della bellezza delle piazze chiamate la Città Eterna. Francesca Giacco ne è l'autrice.

Un'estate italiana

Carol non era solo la madre di Katie, ma la sua migliore amica e confidente; Quando muore, Katie deve intraprendere un'avventura da solista: due settimane a Potoscino, dove sua madre ha trascorso l'estate prima di incontrare suo padre. Durante l'estate, Katie scopre di più sul passato di Caroline mentre è in tournée in Costiera Amalfitana. Rebecca Serle è l'autrice di questa storia, che riflette come le persone che amiamo non ci abbandonano mai del tutto.

Quando non ci saranno più stelle da contare

Fin da piccola Maya ha sacrificato tutto per il balletto, ma un incidente le cambia completamente la vita. L'unico mondo che conosce crolla, e un viaggio inaspettato a Sorrento, dove incontra il bel Lucas, le insegna a non vivere a metà strada. La penna di Maria Martinez ti trasporta negli spettacolari paesaggi di una delle città costiere più belle d'Italia.

Amore e gelato

Lena scopre il diario di sua madre non appena mette piede in Italia, più precisamente a Firenze, un luogo dove è venuta più per dovere che per piacere, poiché era la sua ultima risorsa. Durante la lettura emergono i volti sconosciuti di sua madre e di lei. Jenna Evans Welch è un libro sui misteri familiari, l'arte, il romanticismo e il gelato per farti ridere, piangere e scoprire la Toscana.