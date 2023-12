Coinbase lancia i trasferimenti tramite WhatsApp e Telegram

Una nuova funzionalità del Portafoglio Coinbase consente di trasferire le criptovalute tramite un collegamento che può essere inviato tramite alcuni dei siti di social media e delle app di messaggistica più popolari, poiché l’exchange di criptovalute cerca di rendere il suo servizio accessibile a un pubblico più ampio.

“Gli utenti possono ora inviare fondi su qualsiasi piattaforma su cui possono condividere il collegamento”, ha affermato Coinbase in una nota. Editoria Un post sul blog del 5 dicembre menziona app come iMessage, Telegram, WhatsApp, Facebook, Instagram e TikTok.

Non sono previste commissioni di pagamento per l’invio di USD (dollaro Americano), una stablecoin ancorata al dollaro USA lanciata da Coinbase nel 2018.

Invia denaro ovunque sia possibile inviare un collegamento. Facilmente. subito. Gratuito. ⤷ https://t.co/CKyLu1wYEw pic.twitter.com/XX9YaZZEPm — Portafoglio Coinbase ️ (@CoinbaseWallet) 5 dicembre 2023

Facendo clic sul collegamento, il destinatario verrà indirizzato all’app store del proprio dispositivo per scaricare Coinbase Wallet, se non lo ha già scaricato, dove potrà creare un portafoglio con un clic, ha osservato Coinbase.

Se i fondi non vengono reclamati entro due settimane, verranno restituiti al mittente.

Coinbase ha anche creato una “modalità semplice” per il suo portafoglio per aiutare gli utenti nuovi e meno esperti di tecnologia, che mostra solo le funzioni di base come l’acquisto, l’invio, la ricezione e la visualizzazione di risorse.

Coinbase afferma che la nuova funzionalità mira a risolvere le complessità dei trasferimenti bancari internazionali, che spesso comportano commissioni e pratiche burocratiche elevate e possono richiedere fino a cinque giorni lavorativi per l’elaborazione.

Il prezzo delle azioni Coinbase (COIN) è aumentato di oltre il 300% finora nel 2023 arrivando a 140 dollari, ma è ancora inferiore del 59% al suo massimo storico di 343 dollari registrato il 12 novembre 2021. secondo Dati finanziari di Google.

Spiegazione: Le informazioni e/o le opinioni espresse in questo articolo non rappresentano necessariamente le opinioni o la linea editoriale di Cointelegraph. Le informazioni qui fornite non devono essere considerate come consulenza finanziaria o raccomandazione di investimento. Tutti gli investimenti e le transazioni commerciali comportano rischi ed è responsabilità di ogni persona condurre le dovute ricerche prima di prendere una decisione di investimento.