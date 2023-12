Pensi che il Tesla Cybertruck non potrebbe essere più aggressivo? Le prestazioni scollegate dimostrano di sì

Sono passati solo pochi giorni da quando Tesla ha lanciato il Tesla Cybertruck, e il popolare camion elettrico ha già la sua versione con steroidi. E ovviamente non può che essere la performance di Unplugged. La famosa azienda responsabile di alcune delle Tesla più selvagge, alcune delle quali protagoniste dei principali marchi di Pikes Peak, si sta ora mettendo al lavoro con il suo nuovo modello fuoristrada, per renderlo ancora più fuoristrada.

“Si tratta di uno sforzo globale e completo progettato per liberare tutto il potenziale della bestia che è il Cybertruck”, spiega Ben Shaver, CEO di Unplugged Performance. “Spediremo alcune di queste parti ai nostri primi clienti Cybertruck la prossima settimana.”

Fare clic per visualizzare la galleria Potresti spendere decine di migliaia di dollari per il tuo camion. Prestazioni scollegate

Ben armato

Una combinazione di parti, come possiamo vedere, conferisce a questo veicolo elettrico dalla forma strana un aspetto più apocalittico come veicolo fuoristrada militare. Grazie a componenti come il kit di sollevamento delle sospensioni pneumatiche – 9.995 $ – che rimane intatto nonostante questa modifica, un paraurti posteriore rinforzato con verricello incluso – 3.995 $ – un paraurti più robusto chiamato Invincible HD – 2.995 $ – e paraurti anteriore e posteriore in fibra di carbonio – 2.895 $ $ Protezioni sottoscocca contro le rocce – $ 2.795 – E ulteriore protezione sottoscocca con il cosiddetto “UP Invincible” – $ 2.295 – Barra di protezione anteriore – $ 1.995 – Cofano in fibra di carbonio con barre luminose a LED da 50 pollici – $ 1.995 – Ruote forgiate e pacchetti di cerchi – tra $ 1.952 e $ 2.290 – Dischi freno Performance – tra $ 1.195 e $ 2.390 – Pastiglie freno Performance – da $ 395 a $ 595 – tra le altre parti che possono essere consultate su Un sito web speciale per Cybertruck Unplugged Performance.

Soprannominato “Up Invincible”, l’intero kit viene, dicono i funzionari, “per sfruttare e amplificare il DNA resistente del Cybertruck, rendendolo più robusto e capace in una varietà di ambienti difficili”.Insomma, evidenziando tutte le potenzialità off-road insite in questo modello elettrico, a La disciplina, che tra l’altro è nuova per Unplugged Performance, è molto più focalizzata sull’asfalto ma, da quello che ci dicono i nostri colleghi di Autoweek, per loro non è altro che una divertente sfida.