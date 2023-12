Presentazione del concept Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo alla finale mondiale del 2023 a Barcellona

EQuesto fine settimana abbiamo assistito alle finali di Gran Turismo 7 a Barcellona, ​​che si sono concluse con la storica vittoria della Spagna nel Campionato del Mondo con Coque López, José Serrano e Pol Urra. Non solo abbiamo vinto i campionati, ma c’era molto qualcosa per tutti gli appassionati di auto che hanno partecipato all’evento.

fra loro, Presentazione della nuova Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept. Questo sistema le proporzioni dell’abitacolo verso la parte posteriore con l’idea di evitare una forma a cuneo incentrata sulla teoria della tensione equivalente virtuale comune a tutta la gamma di modelli Genesis. Presenta una pelle anteriore che spoglia la griglia superiore e la collega ai quattro fari, fornendo struttura al veicolo e collegando i volumi dalla parte anteriore a quella posteriore con due linee distintive del marchio.

Il design degli interni applica il principio della “bellezza dello spazio bianco” dell’azienda, creando uno spazio puro per il pilota. Le caratteristiche essenziali hanno la priorità per massimizzare le prestazioni in pista. La X Gran Berlinetta Concept è dotata di una fluidità aerodinamica impressionante. I progettisti hanno ottenuto un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,34 incorporando aiuti aerodinamici e flussi laminari interni.

Design degli interni del concept X Gran Berlinetta | Grande turismo

La X Gran Berlinetta Concept monta un motore Lambda 11 V6 posizionato nella zona anteriore centrale con assistenza elettrica grazie alla tecnologia E-SC di Genesis. Il sistema di propulsione ibrido da corsa genera una potenza totale di 1.086 CV e 136,3 kg di coppia, garantendo all’auto robustezza e bellezza. Il motore V6 gira a 10.000 giri ed è in grado di produrre una potenza massima di 882 CV e 109,2 kgm, mentre il motore Yasa E genera ulteriori 203,8 CV e 27 kgm.

La Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept verrà aggiunta a Gran Turismo 7 nel gennaio 2024.

Partecipa alla campagna “Regalo spettatore” alle finali globali per ottenere un concept Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo

Basta toccare il banner delle scene della campagna nell’angolo in alto a destra della schermata della mappa del mondo di Gran Turismo 7. Fai clic sul collegamento allo streaming della Coppa Costruttori e goditi lo streaming per ottenere la Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo Concept non appena sarà disponibile con l’aggiornamento di gennaio. La campagna “Regalo spettatore” sarà disponibile fino all’11 dicembre alle 00:59 (CET).