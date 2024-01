Colmina trionfa, il viaggio del Messico nello spazio

Città del Messico, 11 gennaio 2024.- Dopo quasi 10 anni di lavoro da parte di accademici e la collaborazione di oltre 250 studenti, il successo dell'operazione nello spazio profondo Colmena, la prima missione messicana sulla Luna, è stato confermato questo giovedì dall'UNAM Space Strumentazione. Laboratorio.

L’Istituto di Scienze Nucleari dell’UNAM ha condiviso il momento esatto in cui è stato confermato il progetto.

“Oggi #Astrobotica Ha annunciato che dei 10 carichi programmati per essere lanciati per i test, #Alveare Sono stato in grado di attivare, stabilire connessioni e creare dati, che vengono effettivamente scaricati nel nostro centro di controllo #ICN“, ha pubblicato sul suo account X.

Di conseguenza, almeno il 75% degli obiettivi fissati per questa prima missione sono stati raggiunti, creando il futuro percorso del Messico verso la Luna.

Ha sottolineato che è possibile generare le conoscenze tecniche e scientifiche necessarie, formare risorse umane altamente specializzate e comunicare con aziende e istituzioni nazionali e internazionali.

Attualmente sono già previste almeno due ulteriori missioni, una che potrebbe essere inviata nel 2027 e l’altra nel 2030.

