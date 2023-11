Come disattivare gli annunci automatici a schermo intero su Fire TV | Smart TV

Amazon inizia ad affluire Video pubblicitari automaticamente Nei lettori multimediali della sua gamma Fuoco TV. Si attivano non appena le persone accendono il dispositivo di streaming multimediale, anche quando il prodotto è inattivo. L’opzione è stata pubblicata in tutto il mondoperché ad esempio in Spagna per molti è già così (lo possiamo attestare).

Reclami sulla decisione.

Ovviamente è una cosa A molti utenti non è piaciutoUn esempio di ciò sono coloro che si lamentano Su Reddit. Sono piuttosto sconvolti dal cambiamento, perché influisce notevolmente sull’esperienza dell’utente del prodotto perché non è così buono come lo era prima dell’attivazione della funzione. Ad altri non importa niente, dato che i video non sono i più invadenti che abbiano visto finora.

Secondo quanto riportato finora, il dispositivo di streaming multimediale avvia automaticamente la riproduzione di video pubblicitari Senza alcuna interferenza da parte degli utenti -Ed è proprio questo che infastidisce di più alcune persone-, trasformando così inaspettatamente i loro televisori in cartelloni pubblicitari. Dato che l’ultima modifica è arrivata senza alcun aggiornamento del firmware di Fire TV, sembra che Amazon l’abbia implementata come… Aggiornamento sul server.

Cosa devi fare per evitarlo su Fire TV

Fortunatamente, esiste un modo per impedire ai dispositivi Fire TV di riprodurre automaticamente video pubblicitari quando il prodotto è acceso e quando è inattivo. In questo modo non dovrai sopportare una promozione che non desideri e perderai tempo guardando i tuoi contenuti preferiti.

E cosa dovresti fare? Ok, quindi una volta che il programma di avvio è attivo e funzionante, vai a sessione Per il dispositivo, seleziona l’opzione Preferenze. Entrerai quindi in un nuovo menu con le opzioni che puoi utilizzare per dimenticare le pubblicità di cui abbiamo parlato.

La prossima cosa che devi fare è accedere alla sezione denominata Contenuti premium Lì, cerca un’opzione chiamata avvio automatico (per audio e video) e annunci personalizzati. Disattivalo e, in linea di principio, le promozioni non appariranno più. Naturalmente anche le anteprime dei contenuti verranno interrotte, ma per te potrebbe valerne la pena.

All’inizio di questo mese, è stato riferito che Amazon intende aumentare il numero di annunci sui prodotti Fire TV Aumentare il reddito Via software (con una mossa del tutto logica). Il recente cambiamento nella pubblicità dei suoi giocatori sembra essere un risultato diretto di questo piano. Non è solo Amazon a riprodurre automaticamente i video pubblicitari sui suoi dispositivi di streaming multimediale. Recentemente anche Google e Roku hanno iniziato a fare lo stesso.