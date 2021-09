Conto alla rovescia: il documentario sulla missione spaziale Inspiration4

di Tweet incorporato – 8 settembre 2021

Questa missione aprirà una nuova dimensione per chiunque sia coinvolto in una missione spaziale. In questo senso, questa è una delle missioni più importanti mai intraprese.

– Jeffrey Klugere

Caporedattore della rivista The Time Space.

Se tutto va secondo i piani il giorno successivo 15 Il Falcon 9 decollerà dalla piattaforma di lancio 39A al Kennedy Space Center per lanciare in orbita la missione Inspiration4. In esso, quattro civili viaggeranno nello spazio a bordo della capsula SpaceX Crew Dragon. Sarà La prima missione civile e privata della storia.

Un nuovo modo di fare le cose. Pertanto, oltre a tutta l’attività che ha svolto sui social network, la accompagna conto alla rovescia, documentario da cinque stagioni I primi due sono appena stati lanciati su Netflix. Il documentario è prodotto da Time Studios. Ma pur rappresentando un nuovo modo di fare le cose – la missione è stata assemblata a tempo di record – Share Time non manca di ricordare i primi anni del programma spaziale con equipaggio degli Stati Uniti, di cui la rivista si occupa ampiamente.

La prima parte dei capitoli della serie parla principalmente di Jared “Rock” Isaac, il miliardario che paga tutto questo, e Hayley Arsino, una sopravvissuta al cancro infantile che ora lavora con i bambini malati di cancro al St Jude Children’s Research Hospital, dove è stata curata. Seconde caratteristiche Chris Sembrowski e Sian Proctor, le altre due persone che fanno parte dell’equipaggio, fanno spazio anche a Famiglie dell’equipaggio, che suonano anche le proprie cose.

Sono delle stagioni Giocano molto con le emozioni E praticamente niente con la parte tecnica; Se ricordo bene, se ne è discusso solo quando, in uno degli incontri in cui è stata decisa la missione, Isaacman ha chiesto perché non superare l’altezza della Stazione Spaziale Internazionale, fissando l’orbita della missione a una distanza di 575 chilometri. .

Ti danno anche Detergente per il viso Il caso che la missione sia ancora un capriccio per un uomo che ha molti soldi e vuole andare nello spazio; Da qui l’insistenza sulla parte “benefica” della missione, che mira a raccogliere fondi per l’ospedale, e che i benefici generati dal documentario abbiano la stessa destinazione.



L’equipaggio durante il loro addestramento. Da sinistra a destra Chris Sembrowski, Hayley Arsenault, Jared Isakman e Sian Proctor. Ti ho mai detto che ho volato anche io su quell’aereo? – Ispirazione 4

I capitoli 3 e 4, che usciranno il 13, saranno dedicati a Preparazione dell’equipaggioQuindi spero che inizieremo a vedere di più la ragazza da un punto di vista artistico. Il lancio avverrà il 15, che può essere visto come sempre attraverso Internet aperto grazie alla trasmissione SpaceX. E infine, il 30 guarderemo il quinto episodio, e in esso, se tutto andrà secondo i piani, vedremo Sviluppo della missione e ritorno sulla Terra.

Quest’ultimo punto è molto importante. Perché mentre SpaceX ha finora mostrato un impressionante record di sicurezza, qualsiasi grave fallimento della missione, anche se non si è concluso con nessuna morte, lo sarebbe. potenzialmente fantastico Qualsiasi pretesa di democratizzazione dell’accesso allo spazio sarebbe seriamente compromessa. E sì, lo so che si dice che ogni posto in questa missione costi circa 50 milioni di dollari e che ci sono settimane in cui non li guadagno, quindi democratizzando l’accesso allo spazio lo prenderemo con un po’ di relatività. E con molte citazioni.

Ma in che cosa è vero che dopo i viaggi di Richard Branson e Jeff Bezos, questa missione metterà fine a un’estate in cui forse in futuro si potrà dire che le cose davvero Hanno iniziato a cambiare Per quanto riguarda l’accesso allo spazio.

Quindi non vedo l’ora sia per gli episodi rimanenti che per il rilascio della missione. Se MundoReal™ ce lo consentirà, seguiremo il lancio su Twitter.

Nel frattempo, puoi seguire la missione su Twitter come Tweet incorporato e il suo equipaggio in Tweet incorporatoe Tweet incorporatoe Tweet incorporato e Tweet incorporato.

Imparentato,