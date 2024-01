Cynthia Martinez dedica un messaggio emozionante a Pedro Suarez Vertez: “Inizia un anno in cui non sarai al mio fianco”

Cynthia Martinez ha dedicato un post a Pedro Suarez Vertez.

Pedro Suarez Vertez Se n'è andato per sempre il 28 dicembre 2023, pochi giorni prima della fine dell'anno.L'artista è venuto a mancare e la sua famiglia e centinaia di follower hanno espresso il loro dolore per questa perdita. Ma una delle cose che ha rattristato di più la famiglia è stata che sua moglie, Cynthia Martinez, ha ricevuto questa notizia mentre era in Spagna con due dei loro tre figli.

E così, il giorno dopo, arrivò a Lima per salutare il suo amato marito. Assistendo alla Messa fisica, Cinzia ha parlato e ringraziato per le espressioni di affetto per essere stata con la famiglia in quel momento.

“Qui ci mancherà e lo adoreremo, come abbiamo sempre fatto. È felice di vedere tutti quelli che lo amano. Grazie per essere venuto.

La moglie di Pedro Suarez Vertez si prepara a salutarlo in Perù. | Diffusione/Instagram

Lunedì 1 gennaio, però, Cynthia Martinez ha utilizzato ancora una volta i suoi social network per dedicare un messaggio a suo marito. Questa volta la madre dei bambini Pedro Suarez Vertez Ha pubblicato una foto inedita delle sue mani attaccate a quelle del cantante ed ha espresso la sua tristezza per aver iniziato il nuovo anno senza di lui.

“Dopo più di 30 anni insieme, oggi inizia un anno in cui non sarò al mio fianco per prendermi cura di te. Sono sicuro che ora toccherà a te prenderti cura di me dal cielo. Ti amo per sempre , mio ​​marito”, si legge nel post.

La comunità online ha reagito alla perdita Suarez Vertez, apparendo su più piattaforme di social media. Tomás Suárez Vertez, nel pieno del lutto, ha espresso la sua gratitudine ai fan di suo padre attraverso le reti e ha condiviso il brano musicale “Tema del Adiós” che suo padre ha lasciato in eredità.

Il collegamento tra Pietro e Tommaso È stato sempre molto vicino, come si riflette nelle lettere che l'artista ha dedicato a suo figlio. In una nota del passato, quando Tomas raggiunse la maggiore età, Pedro scrisse: “Figliolo, sei così simile fisicamente a me che non dici nemmeno più il tuo cognome (…) Ricordo quando ti abbiamo portato in grembo, immagina. eravamo ad una riunione e all'improvviso ho visto la tua bella, paffuta: “Lei resiste. Porto Cinzia in una stanza, chiudiamo la porta, e boom! arriva.”

Durante il servizio funebre, musica Pedro Suarez Vertez I suoi echi sono risuonati tra le masse riunite per dare l'estremo saluto in un clima pieno di sentimento e rispetto. Il figlio Tommaso, attraverso il suo profilo Instagram, ha espresso la sua gratitudine per l'atteggiamento esemplare dei presenti.

Tomás Suárez Vertez e la dedica finale a suo padre. | Instagram

“Tutto quello che hanno fatto, tutto quello che hanno causato non è caos, è una festa. Non è triste, è commovente. La porta del palazzo in cui vivo è come la stessa porta del paradiso. Sono tutte belle persone. Una cosa Quello che voglio che tu sappia è che Pedro non ha fan, Pedro ha amici… Voglio ringraziare tutti per aver mantenuto la giusta disciplina riguardo alla situazione… Sono tutti angeli e sono sicuro che mio padre illuminerà il cammino di ciascuno uno di voi”, ha detto Thomas, sottolineando l'amicizia e l'affetto che suo padre condivideva con lui.

Le emozioni hanno raggiunto l’apice quando Tomas ha annunciato il testo di “Tema del Adiós”, una canzone che simboleggia la recente eredità musicale di suo padre e il rapporto speciale che condividevano. Alla fine ha promesso un ricongiungimento simbolico: “E le mani si scontreranno, lo prometto”.