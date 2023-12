China Suarez strizza l’occhio all’ex fidanzata di Valentino, figlio di Wanda Nara

Julieta Fillol con China Suarez

Quella che per alcuni poteva essere una coincidenza, venerdì scorso, oggi assume un colore diverso. Giulietta Fillolex fidanzata di Valentino Lopez -Il figlio maggiore di L Wanda Nara E Maxi Lopez– È andato a un evento dove Eugenia Cina Suarez Ha presentato la sua nuova canzone, “Cartoon Heart”. Da lì, l’adolescente ha condiviso sui suoi social foto e video dell’attrice, che si è lanciata come cantante. Ha richiesto anche una foto, che ha allegato ad un messaggio, che ha attirato molta attenzione. “il più bello”considera questo post.

Perché la sua presa di posizione e le sue parole hanno suscitato la curiosità di molti? Da un lato perché quelle pubblicazioni finivano di confermare le versioni apparse giorni fa: quella Giulietta e Valentino si separano. Ad esempio, l’adolescente ha lasciato l’Argentina e si è recato in Italia per ricongiungersi con sua madre, che attualmente risiede a Roma per partecipare al torneo. Ballando con Lou Steele (Ballando con le stelle).

D’altronde perché fino a poco tempo fa – due mesi per la precisione – Giulietta aveva il miglior rapporto con Wanda, che era andata a trovare il figlio, che allora viveva a Buenos Aires, il 9 ottobre scorso, a difesa del fiume. dividere. L’imprenditrice ha portato la coppia a mangiare in un ristorante privato a Costanera, ha regalato alla giovane un kit di trucchi del suo marchio e ha condiviso sfide e videoclip di TikTok che hanno rivoluzionato i social network. L’adolescente ha un cognome famoso ed è associata anche al calcio, poiché è la nipote di Pato Fillol, campione del mondo del 1978 e uno dei migliori portieri di tutti i tempi.

E venerdì, quando sono apparsi i post di Giulietta Fillol con China Suarez, c’era la possibilità che l’attrice stessa non sapesse chi fosse la giovane in quel momento, e che avesse accettato di scattare la foto con lei come se fosse una fan come tante. . Da tutti quelli che si sono avvicinati a lui, ma dopo la notizia è stata ripetuta su tutti i media. L’occhiolino che ha fatto l’ex Quasi angeli Nelle ultime ore non è passato inosservato.

La giovane ha dimostrato ancora una volta la sua ammirazione ballando una canzone del suo idolo, di cui ha parlato anche sui social. Dopo aver visto questo avviso, la Cina non ha esitato a condividerlo affinché i suoi sei milioni e mezzo di follower su Instagram lo potessero vedere. A quel punto, visto l’impatto che avevano avuto gli ultimi giorni, probabilmente sapeva già chi era la giovane donna.

Wanda Nara ha reso pubblica la sua faida con China Suarez nell’ottobre 2021 quando ha scoperto di aver scambiato messaggi e telefonate con Mauro Icardi, conosciuto anche lui lo scorso settembre in un hotel di Parigi. All’epoca la coppia viveva nella capitale francese perché il calciatore giocava nel Paris Saint-Germain e ha approfittato del viaggio della moglie con Zaira Nara alla settimana della moda di Milano per organizzare il suddetto incontro.

Dopo questi scandali, l’imprenditrice ha deciso di separarsi dal marito e sono iniziati diversi dissidi che si sono conclusi con una riconciliazione definitiva – almeno finora – lo scorso luglio, quando Icardi è venuto a cercare l’autista rimasto bloccato nell’auto. L’Argentina sta lavorando in prima linea Cuoco Hanno deciso di andare insieme ad Istanbul (Turchia) poiché ha rinnovato il contratto con il Galatasaray Club.

Da quello scandalo – due anni fa – China Suarez ne ha parlato solo una volta, confermando che Icardi le aveva raccontato della sua separazione da Wanda, per poi non aver più toccato pubblicamente l’argomento. Questo caso gli valse l’amicizia con Paula Chávez, che sostenne la sua amica Zaira Nara.