Dan Ventrell si dimette dalla carica di capo dei Raiders

Dan Ventrell non è più presidente dei Las Vegas Raiders meno di un anno dopo il suo insediamento.

Il proprietario Mark Davis ha annunciato in una dichiarazione che Ventrelle “non è più con l’organizzazione Raiders”, ma non ha preso la decisione.

Ventrelle ha commentato attraverso un rapporto sul Las Vegas Review-Journal di essere stato licenziato per rappresaglia per aver sollevato preoccupazioni tra diversi dipendenti della NFL su un “ambiente di lavoro ostile”.

“Quando Mark si è confrontato con questi problemi, li ha respinti e non ha mostrato il livello di preoccupazione che giustificava”, ha detto Ventrell nella dichiarazione. “Alla luce di ciò, ho segnalato questi problemi alla NFL e la risposta inaccettabile di Mark. Poco dopo, sono stato licenziato per rappresaglia per aver sollevato queste preoccupazioni. Rimango fermamente nella mia decisione di sollevarle per proteggere l’organizzazione e i suoi dipendenti”.

I Raiders non hanno commentato la dichiarazione di Ventrell.

Il portavoce della NFL Brian McCarthy ha detto che i funzionari della lega “sono recentemente venuti a conoscenza di queste accuse e le stanno prendendo sul serio”.

“Indagheremo immediatamente sulla questione”, ha promesso.

Ventrell ha assunto la carica di presidente su base temporanea a luglio dopo che Mark Baden si è dimesso. Ventrelle è stato promosso per assumere il lavoro a tempo pieno dopo la fine della stagione a gennaio.

Ventrelle e Badain hanno svolto ruoli importanti nel trasferimento dei Raiders da Oakland, in California, a Las Vegas, entrambi fuori servizio prima che la squadra iniziasse la sua terza stagione in Nevada.

Ventrelle è l’ultimo di una serie di leader aziendali a lasciare il team nell’ultimo anno. Ed Villanueva, il direttore finanziario, e Aracsy Grant, il controllore, sono andati con Baden durante l’estate, in quelle che Davis ha descritto come “irregolarità contabili”.

Altri tre vicepresidenti senior hanno lasciato la squadra l’anno scorso: Tom Blanda, Mark Shearer e Brandon Dole.

Il Las Vegas Review-Journal ha riferito giovedì che il Chief Operating Officer e Chief Analyst Jeremy Aguero si è dimesso dopo sette mesi.

I Raiders hanno subito grandi cambiamenti nell’arena sportiva dell’organizzazione con l’allenatore Jon Gruden che si è dimesso lo scorso ottobre dopo che le e-mail offensive che aveva inviato prima del suo insediamento sono state pubblicate. Il direttore generale Mike Mayock è stato licenziato alla fine della stagione.

Nonostante il caos, i Raiders hanno superato i playoff la scorsa stagione per la seconda volta in 19 stagioni. Davis ha rafforzato la divisione Football Operations con la nomina di Josh McDaniels come capo allenatore e Dave Ziegler come direttore generale.

Ventrelle è entrato a far parte di Raiders nel 2003 ed è stato nominato consigliere generale e vicepresidente esecutivo prima di assumere la carica di presidente.