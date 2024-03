Deathsprint 66 e altri 4 giochi ci hanno sorpreso al Future Games Expo di questa settimana

Deathsprint 66, il gioco “Mario Kart and The Running Man”, è stato il protagonista dell'evento Future Games Show che ha lasciato numerosi trailer interessanti per PC e console.

Questa settimana si è tenuto un evento di videogiochi, Futuro spettacolo di giochiPresentato da GamesRadardove sono stati visti decine di trailer, tra cui alcune anteprime mondiali, di giochi in sviluppo quest'anno per PC e tutte le console.

C'erano molti trailer, ma alcuni hanno attirato più attenzione di altri. Tra loro c'è il “protagonista” dell'evento, il gioco che lo ha aperto, come già si sapeva da un articolo apparso sulla rivista EDGE (solo cartacea) di qualche settimana fa.

Stiamo parlando di Deathsprint 66, un gioco “Mario Kart incrociato con The Running Man”, un nuovo gioco d'azione online che uscirà su PC quest'anno.

Ispirato da Il corridore, Il film di Arnold Schwarzenegger del 1987 in cui interpreta un partecipante a un orribile reality show in cui rischia la vita, In DeathSprint 66 i giocatori parteciperanno a gare podistiche come parte dello spettacolo in cui rischiano la vita.

Deathsprint 66 è un gioco Sumo di Newcastle, affiliato con Sumo Digital, che ha lavorato su Call of Duty Vanguard o Hood: Outlaws and Legends, è il risultato della collaborazione con l'editore Secret Mode. Uscirà su PC quest'anno.

Ma oltre a Deathsprint 66, l'evento ha visto decine di trailer, dai quali ne abbiamo selezionati altri quattro che riteniamo più interessanti…

Altri trailer interessanti sono stati visti al Future Games Expo

Malattia degli animali

Questo è sicuramente il trailer più strano e inquietante che abbia visto da molto tempo: un gioco survival horror in prima persona in cui giochi nei panni di un guardiano dello zoo, in cui gli animali vengono infettati da un virus che li trasforma in… Mostri deformi. Uscirà su PC quest'anno.

Tenebris somnia

Un gioco dello sviluppatore argentino indipendente Andrés Borghi che mescola il gameplay a 8 bit con lo stile dell'originale Resident Evil (se fosse apparso sul NES) ma fonde il gameplay Con un'immagine reale cinematografica (Lo tirò fuori lui stesso.) Un gioco horror-horror ibrido, in arrivo su PC nel 2025.

vuoto

Questo gioco è stato annunciato per la prima volta: A Metroidvania (Che funziona sempre) Horror cosmico, con grafica 2D che ricorda Hollow Knight, mentre viaggi attraverso le dimensioni. Questa console, oltre che su PC, uscirà su Nintendo Switch.

Principe Azzurro

Un altro gioco annunciato per la prima volta durante l'evento è Roguelike “architettonico”., in cui il giocatore costruisce il mondo da esplorare, utilizzando una bellissima grafica in cel-shading. Per le persone più creative: in ogni gioco costruirai cose diverse.

Oltre a questi cinque giochi, dobbiamo citare Harold Halibut, l'avventura grafica in stop-motion che ha finalmente confermato la sua data di uscita il 16 aprile, dopo 12 anni di lavoro.

Cosa ne pensi di questi giochi? Indubbiamente, segno che nel settore c'è spazio per qualcosa di più delle serie e saghe AAA: concetti originali e sorprendenti per tutte le piattaforme e tutti i pubblici.