Diaz-Canel riceve le credenziali dai nuovi ambasciatori a Cuba (+ audio)

Il Presidente cubano Miguel Diaz-Canel Bermúdez ha presieduto la cerimonia delle credenziali nel Palazzo della Rivoluzione, che riconosce le prestazioni di sei nuovi Ambasciatori Straordinari e Plenipotenziari nel nostro Paese.

Il Capo dello Stato, accompagnato dal Membro del Politburo e Ministro degli Affari Esteri, Bruno Rodríguez Parrilla, ha ricevuto Sua Eccellenza la Sig.ra Yesica Rosario Crespo Velazquez, Ambasciatore del fratello Stato Plurinazionale della Bolivia.

Le sue prime parole nello scambio di congratulazioni con il presidente cubano sono state: “È un onore per me essere nella terra di Martí e Fidel”, aggiungendo che lavorerà instancabilmente per continuare a rafforzare le relazioni tra i due paesi fratelli. Il presidente cubano gli ha detto che “si sta ricevendo l’ambasciatore di un Paese fratello, il che è un grande onore”.

Sua Eccellenza la Sig.ra Yesica Rosario Crespo Velazquez, Ambasciatore dello Stato Sorella Plurinazionale della Bolivia. Foto: Revolution Studios



Successivamente, Diaz-Canel ha ricevuto il nuovo Ambasciatore della Repubblica Unita di Tanzania, Sua Eccellenza Humphrey Hezron Polibol, al quale ha ribadito la ricca storia che unisce i due Paesi, segnata da 61 anni di relazioni bilaterali e cooperazione basate su queste personalità. Fidel e Giulio Nyerere.

Sua Eccellenza Sig. Humphrey Hezron Polipole, Ambasciatore della Repubblica Unita della Tanzania Foto: Revolution Studios



Il Presidente ha poi scambiato con Sua Eccellenza il Sig. Paul Chikawa, che sarà Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica dello Zimbabwe, il quale ha detto che “Essere a Cuba è stato un sogno, e non sogno più”.

Diaz-Canel ha anche ringraziato il governo e il popolo della nazione africana per il loro sostegno nella condanna permanente del blocco imposto dagli Stati Uniti contro Cuba, e ha portato i suoi saluti al capo del fratello Paese, Emmerson Mnangagwa.

Sua Eccellenza Sig. Paul Chikawa, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica dello Zimbabwe. Foto: Revolution Studios



Durante la cerimonia protocollare, Sua Eccellenza il Sig. Rony Apic Chali López ha presentato il suo accreditamento come Ambasciatore della Repubblica del Guatemala, al quale il Presidente ha ribadito il sostegno del Governo cubano e del Ministero degli Affari Esteri per lo sviluppo del suo lavoro.

Il diplomatico ha ribadito che lavorerà per rafforzare le relazioni commerciali tra i due paesi, riconoscendo in particolare i progressi compiuti da Cuba nel campo della scienza.

Sua Eccellenza Sig. Rony Abich Chali Lopez, Ambasciatore della Repubblica del Guatemala. Foto: Revolution Studios



Con i saluti del popolo bolivariano e in particolare del suo Presidente Nicolás Maduro Moros a Cuba, e l’impegno a continuare a rafforzare le relazioni tra i due paesi fratelli, Sua Eccellenza il Sig. Orlando Miguel Maneiro Gaspar, è stato presentato come Ambasciatore Straordinario e Nuovo Plenipotenziario. Repubblica Bolivariana del Venezuela nel nostro paese.

Diaz-Canel ha fatto riferimento all’attuale difficile scenario mondiale e al ruolo svolto dalla sorella Venezuela nel contesto dell’America Latina, costantemente attaccata dall’amministrazione statunitense, insieme a Nicaragua e Cuba.

Sua Eccellenza Sig. Orlando Miguel Manero Gaspar, Ambasciatore Straordinario e Plenipotenziario della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Foto: Revolution Studios



Dopo essersi congratulato con il popolo filippino per la celebrazione del Giorno dell’Indipendenza il 12 giugno, Sua Eccellenza il Presidente ha ricevuto l’Ambasciatore della Nazione Asiatica, Sua Eccellenza Sig. Lilibeth Rodríguez Debra, che ha ricordato i lunghi anni di relazioni tra i due Paesi. Il capo dello Stato ha espresso interesse per un’ulteriore espansione delle relazioni economiche e commerciali bilaterali.

Presentando le credenziali del nuovo popolo cubano, il presidente Miguel Diaz-Canel ha ribadito l’invito a tutti a partecipare al Vertice G-77 più Cina, che si terrà il prossimo settembre all’Avana.

Sua Eccellenza Sig. Lilibeth Rodríguez Debra. Foto: Revolution Studios